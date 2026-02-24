Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je krajem prošle nedelje istok Srbije, nekoliko mesta u Borskom i Zaječarskom okrugu gde je razgovarao s narodom.
prošlonedeljni obilazak
"ZAUVEK VERAN SRBIJI I SVOM NARODU" Vučić posetu istoku Srbije sumirao u 6 moćnih reči (VIDEO)
Taj obilazak, brojne susrete s građanima i direktan razgovor sa narodom koji se tiskao da ga vidi, rukuje se i slika s njim, predsednik Vučić sumirao je u nekoliko snažnih reči: "Zauvek veran Srbiji i svom narodu".
Poseta Vučića Borskom i Zaječarskom okrugu Foto: TikTok Printscreen
Predsednik je razgovarao sa srpskim domaćinima, građanima, od najmlađih do najstarijih.
Reč je o manjim mestima u Srbiji za čije meštane su te posete bilo veliko priznanje i potvrda da se svakom kraju Srbije posvećuje jednaka pažnja kada je reč o uvažavanju potreba građana, izgradnji i napretku.
