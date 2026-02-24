Slušaj vest

Viši sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana D.R. (50) i M.R. (42), osumnjičenima da su planirali ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Ovo hapšenje je još jedno ozbiljno upozorenje na pogubne posledice stvaranja atmosfere koja godinama direktno ugrožava bezbednost Vučića i njegovih najbližih, a indirektno cilja na destabilizaciju Srbije, upozoravaju sagovornici Kurira.

Oni napominju i da razotkrivanje ovako opasnih namera pokazuje da je kampanja dehumanizacije i kriminalizacije predsednika države, koju neki blokaderi uporno relativizuju i čak ismevaju, došla u fazu u kojoj je na korak do ispunjenja cilja, odnosno eliminisanja glavne prepreke za preuzimanje vlasti.

Izazivanje nemira

Kriminolog Ratomir Antonović kaže za Kurir da su se sve pretnje u vezi s bezbednošću predsednika Srbije ovim hapšenjima pokazale kao tačne.

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

- Svi oni koji su omalovažavali i dovodili u pitanje validnost tih tvrdnji sada vide da nisu bili u pravu i da svaka pretnja uvek mora da se vrlo ozbiljno shvati i po njoj na pravilan način postupa. Sve ovo treba posmatrati u širem kontekstu, jer imamo situaciju u čitavoj zemlji, pa i regionu, gde se legitimno poziva na rušenje poretka i sistema. To samim tim znači i crtanje mete na čelu predsedniku države i drugim visokim funkcionerima u Srbiji. Zato mislim da to ne treba posmatrati samo u kontekstu pojedinačne namere, nego je to možda i neki globalni plan koji se pravi na nekom višem nivou, a gde je cilj da se ne samo fizički likvidira Vučić ili neko drugi iz njegovog okruženja, nego da se izvrši politička i svaka druga destabilizacija Srbije. Dakle, nije toliko bitna ličnost predsednika ili nekog drugog pojedinca, ovde je mnogo važniji interes da se država Srbija destabilizuje i da se opstanak i interes srpskog naroda dovede u pitanje - ocenjuje Antonović.

On objašnjava zašto se politička borba izvitoperila u ovako opasnu igru.

- Kada politički suparnici vide da su nedovoljno jaki da mogu da pobede Srpsku naprednu stranku na političkom planu, onda normalno pribegavaju nekim drugim metodama, ne toliko ni legalnim ni legitimnim. Ali oni su svesni da je to možda jedini način. Zato se izazivaju, često i veštačkim putem, određeni nemiri, protesti, tenzije. Možda je Novi Sad najbolji primer kako se može na veštački način stvarati naelektrisana atmosfera i to kad se obeležava godišnjica Matice srpske ili godišnjica rođenja Svetozara Miletića. Reč je o potpuno apolitičnim događajima i baš na njima pokušavaju izazvati proteste, nemire, netrpeljivost. To je veštačko izazivanje problema tamo gde ih zapravo nema - zaključuje Antonović.

Mafijaški manir

I programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović ocenjuje za Kurir da su poslednja hapšenja ozbiljno upozorenje.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Sastavni deo pripreme atentata na neprikosnoveno popularnog državnika čine operacije ubijanja karaktera čija faza je dehumanizacija. Time se vrši informativna priprema javnosti da bez otpora prihvate atentat. Godinama ove operacije se odvijaju i relativizuju u javnosti. Sistemski odgovor države je demonstriranje sposobnosti zaštite nacionalne bezbednosti, što smo videli kroz pravovremeno onemogućavanje da se realizije plan atentata. Međutim, iz saopštenja saznajemo da nije samo predsednik bio meta već u mafijaskom maniru cela porodica je planirana za likvidaciju. Zbog toga je važno jos više unaprediti sistem zaštite, jer smo videli da se predsednik slobodno šeta među narodom, obilazi fabrike, govori na otvorenom prostoru, a njegovo obezbeđenje je vrlo diskretno i nenametljivo.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, D.R. i M.R. su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

MUP je saopštio da se sumnja da su oni od decembra prošle do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije i svrgavanje najviših državnih organa. Oni su, kako se sumnja, dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Prema prvim informacijama, obojica su ranije osuđivana.

Prema nezvaničmnim informacijama, M.R. je osuđivan u Crnoj Gori za nošenje oružja za šta nije imao dozvolu, dok je u Francuskoj osuđivan zbog krađa.

- D.R. je osuđivan zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti - rekao je izvor upoznat sa slučajem.