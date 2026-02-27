Slušaj vest

Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, bila je na rođendanu Severininog sina!

Omiljena blokaderska pevačica slavila je sinu Aleksandru 14. rođendan u Hrvatskoj, a među zvanicama bila je i Mila Pajić.

Severina je zajedničku fotografiju, sa Pajićevom i još dvoje javnosti nepoznatih ljudi, objavila na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Severina godinama napada našu zemlju, što se pojačalo u prethodnih godinu dana kada je podršku blokaderima iskoristila kao dodatno "gorivo" za napade na Srbiju.

Fotografija koju je na Instagramu juče objavila Severina Foto: Printscreen/Instagram

Primera radi, u septembru prošle godine je događaj u Briselu koji sa Srbijom nije imao nikakve veze - iskoristila za svoj politički pamflet protiv Srbije.

Severina je poznata i po izjavama o Srebrenici.

- Ispala sam najgori ustaša rekavši da je u Srebrenici bio genocid, što je bio genocid, kako god oni to nazivali, "veliki zločin", "mali zločin", "srednji zločin", ali radi se samo o tome da bi u stvari ako je bio genocid onda neka država trebala toj državi da plati odštetu i mislim da samo zbog toga oni ne priznaju da se to tako zove - rekla je svojevremeno ona.

U više navrata veličala je zločinačku akciju "Oluja", tokom koje je iz Republike Srpske Krajine proterano oko 250.000 Srba.

Ali interesantno je ba su na rođendanu kod Aleksandra Popovića (sina Severine i srpskog biznismena Milana Popovića) bili i ostali blokaderi koji su pobeglu i Hrvatsku u martu prošle godine.

Tako su se na zejedničkoj fotografiji s hrvatskom pevačicom našli i Branislav Đorđević, Anja Pitulić, Doroteja Antić i Jovan Dražić.

Blokaderi kod Severine Foto: Prinstscreen Instagram Severina

Branislava Đorđevića i Milu Pajić javnost je upoznala odmah na početku protesta studenata blokadera, u decembru 2024. godine. tada je na mrežama objavljen snimak svađe i pretnji omladinskih aktivista u jednom parku. Sukob blokadera je, kao i mnogi kasnije, nastao zbog raspodele novca.

U Severininom zagrljaju mesta ima i za druge blokadere, ne samo za ove što su pobegli u Hrvatsku.

Blokader sa Fakulteta organizacionih nauka Lazar Stojaković, u javnosti poznatiji kao "blokader s roleksom", objavio je u junu prošle godine na TikToku fotografiju sa hrvatskom pevačicom.

Lazar Stojaković i Severina Foto: Printscreen/TikTok