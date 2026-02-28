Slušaj vest

Jedan od najistaknutijih predstavnika blokaderskog fronta - onog koji predstavljaju studenti blokaderi - advokat Zdenko Tomanović, izbačen je sa tzv. studentske izborne liste! Naime, u javnost je procurila poruka plenumaša sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu - inače struje iza koje je stajao upravo Tomanović - u kojoj saopštavaju svoju odluku da osobe "čiji PR polarizuje studente" ne mogu da se nađu na njihovoj listi!

Analitičari za Kurir kažu da ovaj postupak potvrđuje razjedinjenost u redovima blokadera, do koje je došlo, kako ističu, jer "njihovi finansijeri nisu sinhronizovani".

"Pozivamo i druge..."

Advokat Zdenko Tomanović, bivši branilac Slobodana Miloševića i zastupnik Mire Marković, Miloševićeve supruge, od početka se pominje kao jedan od kandidata na "studentskoj listi". Iako advokat svoju kandidaturu nije potvrdio - čak je pre tri dana ustvrdio da je "neistina da na bilo koji način kontroliše studente" - to su učinili predstavnici plenuma u saopštenju koje je osvanulo na internetu.

- Uprkos svim izrečenim lažima prethodnih meseci, činjenici da je za nas među najkorektnijim nestudentima koji su imali veze s pokretom i činjenici da ne zna ime nijednog studenta osim onih s kojima je razgovarao, odlučili smo da skinemo advokata Zdenka Tomanovića s trenutne preliminarne Studentske liste - piše, između ostalog, u internom saopštenju plenumaša sa Ekonomskog, koje kruži mrežama.

U nastavku saopštenja pozivaju "sve druge plenume da urade isto i skinu polarizujuće kandidate sa liste", a saopštenje je potpisano sa "ex-izmišljani zdenkići". Nedavno je procurio i audio-snimak plenumaša s Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u kojem je potvrđeno da je Zdenko Tomanović na listi za buduće izbore, ali da su zbog advokata nastali i sukobi među plenumima, zbog čega je, verovatno, i došlo do odluke plenuma sa Ekonomskog.

Interesni centri moći

Kako ocenjuje profesor Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka, ovaj postupak je rezultat razjedinjenosti "studenata".

- Oni su među sobom vrlo razjedinjeni. Namerno su napravili zamešateljstvo s nazivom te liste, zloupotrebili su pojam studenata, jer se ne radi o studentskoj listi, već o interesnim centrima moći. I do razjedinjenja, ali i do toga da Tomanović bude na listi, a sada ga sklanjanju, došlo je vzbog jakog spoljašnjeg uticaja, upletenosti obaveštajnih službi, posebno Hrvata. Tu su i NVO, lažne medijske kuće, tačnije obaveštajni centri, kao i radikalni deo opozicije, a među "studentima" ima i članova opozicionih stranaka... Zato je zanimljivo videti ko tu zapravo povlači konce i mislim da će tek sad da krene jedna vrsta razračunavanja među tim logističarima i finansijerima, jer nisu sinhronizovani. Jedni su stavili Tomanovića na listu, drugi ga sklanjaju, a neki treći će staviti nekog drugog. Kao što se kaže u našem narodu - gde je mnogo babica, tu su deca kilava - kaže Petričković.

Sve je moguće

Bivši medijski koordinator Novog DSS i novinar Uroš Piper kaže za Kurir da nimalo nije šokiran time što tzv. studenti blokaderi menjaju mišljenja i rešavaju se nekih koje su do juče veličali.

- To što su Tomanovića sklonili s liste nimalo me ne iznenađuje. Zašto? Zato što u svakom civilizovanom političkom životu imate političke aktere, vlast i opoziciju koja se ne slaže sa onim što radi vlast i to je potpuno normalno i tako i treba da bude. Međutim, kad kažem politički akteri, mislim na afirmisane i registrovane koji imaju svoj program: neko je levo orijentisan, neko potpuno desno, neko je umeren centar, neko komunista... Kako god, ljudi imaju pravo na svoja mišljenja. Tu dolazimo do problema jer ako biste pitali nekoga za koga glasa ukoliko svoj glas daje blokaderskoj listi i koju ideologiju podržava - pa, ne postoji ni ideologija ni program! Vi ne znate šta će oni sutra da urade, mogu da uvedu i da ne uvedu sankcije Rusiji, primera radi. Sve je moguće jer oni neće da saopšte svoj politički program, odnosno oni program nemaju - jasan je Piper.