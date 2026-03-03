Slušaj vest

Srbija je na korak od političke promene i za tu promenu je dovoljno da 30.000 ljudi glasa za niški metal bend Lavina na domaćem izboru za Evroviziju. Vlast bukvalno nema šanse na izborima! Tvrde Igor Brakus i blokaderski tabloid Danas.

"Ako 30.000 ljudi glasa za niške metalce, Vučić nema šanse na izborima" - to je zaista naslov u Danasu uzet iz Brakusove objave na Iksu, u trenutku oduševljanja ovog radijskog voditelja što Lavina pobeđuje Zejnu i Haremke, i sve druge generalno, pa i Vučića!

Aj' što Šolakov tabloid Brakusov tvit u svom tekstu predstavlja kao njegovu izjavu za taj list, nego da pitamo - ima li neko u toj redakciji ko je u saglasnosti barem s matematikom, ako već nije sa realnošću, pa da je rekao:

"Čekajte, bre, ljudi, braćo, kolege blokaderske - pa nije to 30.000 ljudi nego 30.000 SMS poruka! Nemojte da se blamiramo. Ponovo!"

Pa izgleda da nema nikog...

Tekst u Danasu: Lavina, SMS glasovi i izbori Foto: Kurir

Dakle - da utvrdimo još jednom.

Nije reč o 30.000 ljudi. Reč je o 30.000 SMS poruka.

A kao što znamo svi, osim Brakusa i Danasa, SMS poruka i čovek nisu isto.

Jedan čovek može da pošalje 20 poruka sa jednog broja mobilnog telefona - kada je reč o glasanju na Pesmi za Evroviziju. Ako ima dva telefona - i sa drugog može isto 20, jel te?

Ali hajde da izračunamo da je sa jednog broja poslato tih maksimalnih 20 poruka. Prosta matematika:

30.000 poruka / 20 poruka po telefonu = 1.500 telefona

Lavina je predstavnik Srbije na Evroviziji Izvor: Kurir

Aj da ne ulazimo u "sitna crevca" pa idemo dotle da se fanovi, prijatelji a bogami i porodice šire i uže svakog takmičara organizuju oko podrške. Pa ko ima više članova sve tri grupacije, i više telefona - eto i više SMS poruka.

Izborni sistem, za razliku od muzičkog takmičenja, još uvek funkcioniše po principu jedan čovek - jedan glas. A ni upotreba telefona nije dozvoljena prilikom glasanja na izborima.

No, dobro... Sad kad smo utvrdili da o matematici nemaju pojma, idemo na sledeći segment ove manipulatorske i lažne priče.

Bunt i metal kao muzički pravac. Iliti "gothic industrial metal", po Brakusu.

Tvitovi Igora Brakusa o Lavini i izborima Foto: Printscreen X

Iliti - metal predstavlja bunt, a bunt je ona blokaderska strana protiv Vučića, i lavina kreće sa 30.000 SMS poruka i Vučić pada!

Uz gitarski rif i tarifni postpejd paket.

I nije ovo prvi put. Kada je pobedila Konstrakta, čitali smo kako je pobedila "bolja Srbija", digao se tada "krug dvojke" da poruči da je "uvećana slezina" zapravo znak sa neba kako "srce samo kuca" za promenu vlasti. Beše to 2022. godine...

I evo pet godina kasnije iz istog kruga poručuju da je muzičko takmičenje referendum o političkom stanju nacije, da je PZE nekakav politički signal.

Nije neobično da u pop-kulturi tražimo političke znake i poruke, pa i sama Evrovizija (budimo realni) je politički projekat dokazan mnogo puta pobedama predstavnika zemalja čija se politika promovisala ili bila aktuelna te godine, tih godina.

Ali demokratija se ipak ne meri SMS-ovima poslatim za drugačiju muzičku energiju. Bina nije biračko mesto. Jedna tvrda činjenica stoji između bine i biračkog mesta: izbori se dobijaju glasovima građana, ne entuzijazmom fanova.

Igor Brakus i tabloid Danas, sa odlukom da tvit radijskog voditelja stavi u naslov svoje "analize", potcenili su birače u Srbiji.

Njih skoro 6 i po miliona. Njih 3 miliona i 820 hiljada koji su izašli na poslednje parlamentarne izbore u decembru 2023. godine.

Ukratko, ova blokaderska "analiza" je karikatura politike. Šta je sledeće? Analiza izlaznosti na izborima na osnovu pregleda na YouTube?!

Bože zdravlja, što reče Konstrakta, kako su krenuli i to ćemo dočekati.