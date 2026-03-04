Slušaj vest

Ratni plamen na Bliskom istoku ne preti samo bezbednosti tog regiona već direktno utiče na cene energenata, globalne lance snabdevanja i političku stabilnost širom planete. U trenutku kada se sile ponovo grupišu, a geopolitičke linije razdvajanja produbljuju, spoljna politika Srbije našla se na još jednom ozbiljnom testu.

Dok mnoge države pod pritiskom biraju stranu, Beograd ostaje dosledan principu da blokovska svrstavanja pripadaju prošlom vremenu i da u novoj geopolitičkoj realnosti opstaju samo oni koji imaju otvorene kanale komunikacije i na Istoku i na Zapadu.

Tri principa

U svetu u kojem se granice savezništava brzo menjaju, a interesi postaju važniji od ideologije, politika nesvrstavanja i balansiranog pristupa postaje najveća prednost Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako objašnjavaju, ta sposobnost da može da razgovara s svima, a da ostane dosledna sopstvenim interesima, pokazuje se kao strateška prednost naše zemlje u vremenu globalnog potresa.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da nesvrstavanje i držanje principijelne pozicije omogućava Srbiji da ima sve opcije otvorene.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- To nam daje mogućnost da možemo svakom da pogledamo u oči. Svrstavanje je najopasnije u ovakvim situacijama. Srbija ima tri polazna principa. Prvi je da postoji međunarodni poredak i međunarodno pravo. Prema tome, koliko god je napad na Iran suprotan međunarodnom pravu, toliko je i napad Irana na Emirate, Bahrein, Katar i druge države regiona isto tako protiv međunarodnog prava. Srbija se ne izjašnjava jer ni na koji način nije učesnik ovog rata, isto kao i u slučaju Ukrajine. Drugi stav je da se mi zalažemo za mir i treći je nacionalni interes. Svuda gde je on zastupljen, mi to dajemo do znanja i možda je najbolja potvrda toga odnos prema Emiratima. Na neki način smo izdvojili Emirate u odnosu neke druge zemlje koje takođe trpe posledice ovih ratnih dešavanja, ali isključivo zbog toga što mi sa UAE imamo strateško partnerstvo i na ličnom planu kad je reč o liderima, ali i na planu država - napominje Milivojević.

Nema više normi

On objašnjava da je svet podeljen, da nema više normi, da su standardi u drugom planu i da sila određuje sve.

- Kad je tako, najpametnije je biti suzdržan, držati se principa i ne svrstavati se ni uz koga i mi se toga držimo. Mi se ne plašimo ni Amerike ni Izraela, ni nekog trećeg isključivo zbog toga što se držimo principijelne pozicije. Sad se pokazuje koliko je važno što smo vojno neutralni. Vidimo kako u Evropi izgleda i šta znači ta svrstanost, prisustvo ili učešće u vojnim savezima i vojnim blokovima. Zbog obaveza koje imate prinuđeni ste da se ponašate na ovaj ili onaj način. Ne samo da šaljete svoje ljude nego da proizvodite za zemlju opasnost, da vas neko proziva ili da vas neko smatra neprijateljem, iako niste. Sada su, pored zalaganja za mir i diplomatiju, dve stvari ključne - da ste nezavisni u poziciji da donosite odluke koje vam odgovaraju najviše i da ste vojno neutralni, niste član nijednog saveza i nemate obaveze u tom smislu - zaključuje Milivojević.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković ocenjuje za Kurir da specifična pozicija Srbije zahteva da se očuvaju i principijelnost i dobri odnosi, pa čak i koalicije s državama s kojima imamo podudarne interese.

Nenad Vukovič Foto: Kurir Televizija

- Dramatični događaji u Iranu koji se prelivaju na ceo region, a pretnja su za ceo svet u bezbednosnom, privrednom i geopolitičkom smislu, u ovom trenutku ne mogu se dimenzionirati. U situaciji kada međunarodne organizacije ne uspevaju da uspostave kontrolu nad situacijom, a međunarodno pravo se ne poštuje, Srbija mora da bude veoma oprezna i zadrži fokus na svojoj poziciji, pa i svojim interesima. Geopolitička svesnost je neophodna, jer je danas jasno da su savezništva relativna i kreću se samo do granice interesa. S druge strane, upravo specifična pozicija Srbije zahteva da se očuvaju i principijelnost i dobri odnosi, pa čak i koalicije s državama koje nas razumeju i s kojima imamo unekoliko podudarne interese - smatra Vuković.