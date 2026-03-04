Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je jutros da je Srbija prva započela sa evakuacionim letovima iz zemalja pogođenih sukobom SAD i Izraela sa Iranom, kako bi sa tih teritorija sklonila svoje državljane, ali i građane država iz regiona.

Đurić je ukazao i da u poslednjih godinu dana svi svedočimo eroziji međunarodnog prava i poštovanja suvereniteta malih i srednjih država, zbog čega Srbija insistira na oslanjanju na međunarodno pravo i mirno rešavanje svih sporova.

„Naša dužnost, ali i želja je da pokažemo brigu o ljudima koji su se zatekli u nezavidnoj situaciji da se nađu u zemljama pogođenim konlifktima. Srbija je prva u regionu započela evakuacione letove, i već su realizovana četiri leta - jedan ’Er Srbije’ iz Šarm el Šeika koji je prevezao građane iz Izralea, uz tri leta ’Flaj Dubaija’ iz Emirata. Zahvaljujući izvanrednim odnosima i prijateljstvu sa UAE, oni su kao prioritet stavili nastavak letova ka Beogradu, dok je masa drugih letova otkazana“, rekao je Đurić u emisiji Dan na dan.

Srbija, dodao je, radi na proceni bezbednosne situacije, kako bi se ukoliko bude potrebe uveli i dodatni besplatni letovi ka regionu Zaliva, kao što je, podseća, bio slučaj i za vreme pandemije kovida. Pojasnio je da su letovi „Er Srbije“ besplatni, dok se komercijalni letovi obavljaju pod komercijalnim uslovima.

Ministar je istakao da je Srbija otvorila vrata i za državljanje iz regiona.

„Na našim letovima imamo građane iz BiH, Crne Gore, Severne Makedonije. Tu praksu ćemo nastaviti, a vrlo je moguće da će naš nacionalni avio-prevoznik organizovati čarter letove i za neke od zemalja u regionu“, naveo je Đurić i dodao da se i na ovom primeru vidi koliko je bila važna odluka da se sačuva nacionalna avio-kompanija.

Napomenuo je da je u ovakvim kritičnim situacijama koordinacija između Ministarstva spoljnih poslova i mreže ambasada ključna, izrazivši zahvalnost osoblju u svim ambasadama u zemljama u zonama konflikta jer stavljaju svoje živote na kocku.

Primera radi, s obzirom na to da je pogođena Ambasada Srbije u Teheranu, Đurić je ispričao da je osoblje u tom predstavništvu u veoma teškim uslovima radilo svoj posao, uspelo da evakuiše iz Irana sve koji su to želeli, uključujući i par sa bebom koji je uspešno prebačen u Tursku.

„Ljudi iz naše misije su 16 sati putovali od Teherana do granice za Azerbejdžanom kroz zemlju pod ratnim dejstvima. I hvala im na tome što su u teškim okolnostima časno služili Srbiji. Slično je i sa ambasadom u Izraelu, gde je prošle godine raketa ispaljena iz Irana pogodila stambeni kompleks u kojem živi nas ambasador sa suprugom. A, on je dva sata kasnije bio u ambasadi i primao građane. I osoblje ambasade u Emiraima, koje danonoćno radi sa građanima“, rekao je Đurić.

Zbog toga je zamolio sve da ne kritikuju ljude koji rade u ratnim uslovima i rizikuju svoje živote da bi pomogli svojim sunarodnicima, jer oni zaslužuju samo reči hvale, dok je on kao ministar, kaže, podložan svakoj kritici.

Ukazao je i da je Ministarstvo spoljnih poslova prošle godine na svom sajtu uspostavilo „semafor za putovanja“, te zamolio sve građane da se pre putaovanja u bilo koju zemlju informišu o bezbednosnoj situaciji.

Đurić je naglasio da zemlje koje su pogođene konfliktom nisu ničim zaslužile da budu napadnute. U tom smislu, naveo je da Ujedinjeni Arapski Emirati nisu zaraćena strana, nisu napali bilo koga, već su se trudili da imaju pristojne odnose sa svima, a u toj zemlji su napadnuti civilni ciljevi.

„Ne ulazeći u analizu šireg konflikta, principijelno moramo da stanemo uz partnere poput UAE, naše prijatelje i partnere. Ja sam razgovarao sa njihovim ministrom spoljnih poslova, predsednik Vučić je razgovarao sa šeikom Bin Zajedom, jer je veoma važno da oni znaju da mogu da računaju podršku Srbije, kao što i mi možemo da računamo na njih kada je reč o za nas važnim temama, budući da su Emirati jedna od najuticajnijih zemlja na širem Bliskom istoku“, rekao je Đurić i dodao da Srbija nije zapostavila ni druge zemlje poput Bahreina, Kuvajta, ali ni Kipar koji se nalazi blizu zone konflikta.

Ukazao je i da, šire posmatrano, u prethodnoj godini svi svedoče eroziji međunarodnog prava i i eroziji poštovanja suvereniteta malih i srednjih država.

„Za nas važi ultimativni princip da je srpski interes na prvom mestu, da budemo uz naše saveznike i partnere. A, sa druge strane, moramo da nastavimo da se zalažemo za mirno rešenje sporova. Za nas, zemlje male i srednje veličine oslanjanje na međunarodno pravo i opredeljenost za mir, uz jačanje odbrambenih kapaciteta i širenje mreže prijatelja u svetu je najbolji mogući pristup“, zaključio je Đurić.