ĐURIĆ: Srbija prva u regionu započela evakuacione letove s Bliskog istoka! Na našim letovima ima građana BiH, CG, Severne Makedonije. Tu praksu ćemo nastaviti
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je jutros da je Srbija prva započela sa evakuacionim letovima iz zemalja pogođenih sukobom SAD i Izraela sa Iranom, kako bi sa tih teritorija sklonila svoje državljane, ali i građane država iz regiona.
Đurić je ukazao i da u poslednjih godinu dana svi svedočimo eroziji međunarodnog prava i poštovanja suvereniteta malih i srednjih država, zbog čega Srbija insistira na oslanjanju na međunarodno pravo i mirno rešavanje svih sporova.
„Naša dužnost, ali i želja je da pokažemo brigu o ljudima koji su se zatekli u nezavidnoj situaciji da se nađu u zemljama pogođenim konlifktima. Srbija je prva u regionu započela evakuacione letove, i već su realizovana četiri leta - jedan ’Er Srbije’ iz Šarm el Šeika koji je prevezao građane iz Izralea, uz tri leta ’Flaj Dubaija’ iz Emirata. Zahvaljujući izvanrednim odnosima i prijateljstvu sa UAE, oni su kao prioritet stavili nastavak letova ka Beogradu, dok je masa drugih letova otkazana“, rekao je Đurić u emisiji Dan na dan.
Srbija, dodao je, radi na proceni bezbednosne situacije, kako bi se ukoliko bude potrebe uveli i dodatni besplatni letovi ka regionu Zaliva, kao što je, podseća, bio slučaj i za vreme pandemije kovida. Pojasnio je da su letovi „Er Srbije“ besplatni, dok se komercijalni letovi obavljaju pod komercijalnim uslovima.
Ministar je istakao da je Srbija otvorila vrata i za državljanje iz regiona.
„Na našim letovima imamo građane iz BiH, Crne Gore, Severne Makedonije. Tu praksu ćemo nastaviti, a vrlo je moguće da će naš nacionalni avio-prevoznik organizovati čarter letove i za neke od zemalja u regionu“, naveo je Đurić i dodao da se i na ovom primeru vidi koliko je bila važna odluka da se sačuva nacionalna avio-kompanija.
Napomenuo je da je u ovakvim kritičnim situacijama koordinacija između Ministarstva spoljnih poslova i mreže ambasada ključna, izrazivši zahvalnost osoblju u svim ambasadama u zemljama u zonama konflikta jer stavljaju svoje živote na kocku.
Primera radi, s obzirom na to da je pogođena Ambasada Srbije u Teheranu, Đurić je ispričao da je osoblje u tom predstavništvu u veoma teškim uslovima radilo svoj posao, uspelo da evakuiše iz Irana sve koji su to želeli, uključujući i par sa bebom koji je uspešno prebačen u Tursku.
„Ljudi iz naše misije su 16 sati putovali od Teherana do granice za Azerbejdžanom kroz zemlju pod ratnim dejstvima. I hvala im na tome što su u teškim okolnostima časno služili Srbiji. Slično je i sa ambasadom u Izraelu, gde je prošle godine raketa ispaljena iz Irana pogodila stambeni kompleks u kojem živi nas ambasador sa suprugom. A, on je dva sata kasnije bio u ambasadi i primao građane. I osoblje ambasade u Emiraima, koje danonoćno radi sa građanima“, rekao je Đurić.
Zbog toga je zamolio sve da ne kritikuju ljude koji rade u ratnim uslovima i rizikuju svoje živote da bi pomogli svojim sunarodnicima, jer oni zaslužuju samo reči hvale, dok je on kao ministar, kaže, podložan svakoj kritici.
Ukazao je i da je Ministarstvo spoljnih poslova prošle godine na svom sajtu uspostavilo „semafor za putovanja“, te zamolio sve građane da se pre putaovanja u bilo koju zemlju informišu o bezbednosnoj situaciji.
Đurić je naglasio da zemlje koje su pogođene konfliktom nisu ničim zaslužile da budu napadnute. U tom smislu, naveo je da Ujedinjeni Arapski Emirati nisu zaraćena strana, nisu napali bilo koga, već su se trudili da imaju pristojne odnose sa svima, a u toj zemlji su napadnuti civilni ciljevi.
„Ne ulazeći u analizu šireg konflikta, principijelno moramo da stanemo uz partnere poput UAE, naše prijatelje i partnere. Ja sam razgovarao sa njihovim ministrom spoljnih poslova, predsednik Vučić je razgovarao sa šeikom Bin Zajedom, jer je veoma važno da oni znaju da mogu da računaju podršku Srbije, kao što i mi možemo da računamo na njih kada je reč o za nas važnim temama, budući da su Emirati jedna od najuticajnijih zemlja na širem Bliskom istoku“, rekao je Đurić i dodao da Srbija nije zapostavila ni druge zemlje poput Bahreina, Kuvajta, ali ni Kipar koji se nalazi blizu zone konflikta.
Ukazao je i da, šire posmatrano, u prethodnoj godini svi svedoče eroziji međunarodnog prava i i eroziji poštovanja suvereniteta malih i srednjih država.
„Za nas važi ultimativni princip da je srpski interes na prvom mestu, da budemo uz naše saveznike i partnere. A, sa druge strane, moramo da nastavimo da se zalažemo za mirno rešenje sporova. Za nas, zemlje male i srednje veličine oslanjanje na međunarodno pravo i opredeljenost za mir, uz jačanje odbrambenih kapaciteta i širenje mreže prijatelja u svetu je najbolji mogući pristup“, zaključio je Đurić.
Kurir.rs/Dan na dan/Kosovo online