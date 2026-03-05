Slušaj vest

Deo opozicionih stranaka i udruženja građana u Aranđelovcu saopštio je da neće izaći na lokalne izbore 29. marta u toj opštini, već će podržati studentsku listu "Studenti za Aranđelovac - mladost pobeđuje".

Analitičari za Kurir navode da za takvu odluku postoji nekoliko razloga, ali da u osnovi kod dela opozicionih partija postoji ogroman i opravdan strah da će se izblamirati i da neće proći cenzus!

Zajedničko saopštenje o podržavanju studentske liste potpisali su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Nova Demokratska stranka Srbije, Srpski pokret Dveri i Udruženje građana "Grad je naš". U saopštenju su svoju odluku obrazložili time da ne žele ni na koji način da pomažu Srpskoj naprednoj stranci da pobedi, te da tzv. studentskoj listi stavljaju sve svoje resurse na raspolaganje.

Razgovori i pregovori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prethodno kako je pomenuta lista favorit na izborima, te naglasio da mnogi stoje uz i iza njih, a u Aranđelovcu, po svemu sudeći, i opozicija.

- Verujem da će on (Dragan Đilas, prim. nov.) biti jedan od glavnih organizatora tih budućih lista i da će snažno ući u kampanju. Ja prihvatam da su oni favoriti. Nemam problem s tim. Imaju ogromnu spoljnu podršku, i Picule i Kurtija i zvaničnog Sarajeva, DPS Mila Đukanovića... Svi su ih zvanično podržali. Neki evropski krugovi su ih podržali. Nije to nimalo naivno. Ogroman novac, ogromna podrška, ogroman udeo u medijskoj sferi čitavog regiona, tako da... Ja im čestitam na svemu tome, uspeli su da sve to naprave. I sva je prilika da su oni favoriti, a naše je pravo da se borimo - poručio je Vučić u januaru, a slično je ponovio i 28. februara.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

Analitičari ukazuju i da se potez dela opozicionih stranaka može tumačiti i kao poniženje pred studentskom listom i nekakva vrsta predaje usled prethodno loših rezultata, ali i kao testiranje za najavljene parlamentarne izbore. Prošle godine u novembru na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju opozicija je doživela fijasko, a SNS ubedljivo slavio, zbog čega profesor Filozofskog fakulteta, sociolog Vladimir Vuletić smatra da je jedan od razloga da se sada povuku to što ne žele ponovo da rizikuju.

- Ima više razloga, jedan od razloga je da ne dođe ponovo do blama, da možda ne prođu ni cenzus, pogotovo veće stranke. Ako se dogodi na dva-tri mesta takav epilog, onda bi zaista svaku šansu i na parlamentarnim izborima značajno umanjili. U nekim opštinama baš nemaju čemu da se nadaju, pa da to uverenje ne bi postalo opšte, možda su doneli ovakvu odluku. Drugi razlog je taj da se vidi kako i na koji način se postižu bolji rezultati. Postoje tu sigurno mnogi razgovori i pregovori, mi više i ne znamo ko je u sve to upućen i ko koordinira - kaže Vuletić za Kurir.

On očekuje da veče i jutro posle izbora prođu bez problema.

- Ja se nadam da će jutro posle izbora biti mirno. Te priče o krađi izbora, mislim da su svi svesni da je to deplasirano. Očekujem da poraženi čestita pobedniku i da se nastavi s korišćenjem normalnih sredstava u izbornoj kampanji - navodi Vuletić.

Prilagođavanje

Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", saglasan je s Vuletićem i u izjavi za Kurir kaže da postoji više faktora.

Vladimir Pejić Foto: Kurir Televizija

- Činjenica je da u različitim opštinama imamo različite varijante izlaska na izbore od strane protivnika vlasti. Verovatno se probaju različiti modaliteti kao priprema za najavljene parlamentarne izbore. Ima i toga što njihova snaga, organizacija i resursi variraju od mesta do mesta i oni se prilagođavaju. Negde verovatno imaju jače kandidate, a negde slabije i pokušavaju da izvuku maksimum. Aranđelovac je specifična opština jer su protiv vlasti uvek bile desno orijentisane stranke. Verovatno im je teško da nađu nekog ko može da parira, a što se tiče toga da izbegavaju zbog potencijalnog lošeg rezultata - ima i toga. Međutim, sveo bih to na pojedinačne slučajeve. Pojedine partije su sigurno htele da izbegnu loš rezultat - jasan je Pejić.