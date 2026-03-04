Slušaj vest

Da stvar bude gora blokaderi i njihovi mediji sve ovo pokušavaju da opravdaju "umetničkim izražavanjem".

Sagovornici Kurira upozoravaju da blokaderi ovim potezima žele da pokažu da je "otvorena sezona lova" na Vučića ali i na sve neistomišljenike, ali i da ovakva kampanja dehumanizacije vrlo lako može podstreknuti psihički labilnu osobnu da "uzme pravdu u svoje ruke i spasi Srbiju od Vučića".

Poziv za razapinjanje

Predrag Đokić, stručnjak za bezbednost i verski analitičar objašnjava za Kurir da koliko god neko pokušava da sve ovo upakuje u "neki zvučni naziv i predstavi kao savremenu umetnost", to ostaje "poziv za razapinjanje Vučića, odnosno poziv na njegovo fizičko uklanjanje".

- Jasno je prisutna tendencija da se nekom nanese zlo, da se neko ubije... Njihovi porezi ne predstavljaju ništa drugo do znaka da je otvorena sezona lova na Vučića, ali i na sve koji misle drugačije od njih. Takav performans i narativ u medijima veoma lako može podstaći ljude koji su labilni ili imaju pisihički poremećaj da "uzmu pravdu u svoje ruke", verujući da pri tome čine "božije delo", jer su ih ubedili da će učiniti nešto dobro ako eliminišu Vučića - upozorava Đokić i naglašava da srpske službe bezbednosti poput BIA i VBA bi trebalo da obrate više pažnje na ljude koje vrlo uporno sprovode ovakve performanse, a u smislu zaštite i predsednika i drugih državnih funkcionera.

- Ovim su narušena i religijska osećanja pravoslavnih vernika, jer Hristovo raspeće ne predstvalja nikakvu "umetničku slobodu i izraz" već jedan konkretan čin koji se desio i koji obeležavamo Vaskršnjim postom i na Veliki Petak, kada čak ne zvone zvona... Blokaderi su ovim oksrnavili i Hristovo raspeće, ali i Svetog Đorđa koji je kod Srba jedan od najpoštovanijih svetaca i krsna slava velikog broja porodica. Ovim su pokzali da oni čitav srpski narod posmatraju kroz jednu prizmu verske zatucanosti, negiraju sve što je srpsko i krive Srbe za sve, uz to negirajući sve istorijske činjenice. Obratite pažnju, nikad nisu napadali ni simbole, ni religiju nijednog drugog naroda, samo svog... Suštinski, ovo bi trebalo da zabrine svakog pravoslavnog vernika i da ga natera da se zamisli i pogleda na sve duhovnim očima: da li ovakvim ljudima, koji pozivaju na bratoubilački rat, bi trebalo sutra pokloniti poverenje?

Moralno posrnuće

Ugledni advokat Dragan Palibrk govori za Kurir da blokaderi već duži vremenski period pokazuju "neverovatnu maštu u morbidnosti i moralnom posrnuću".

- Svaka od ovih situacija koji blokaderi čine više od godinu dana je različita po svojoj morbidnosti, ali jedno je konstanta - time pokušavaju da napadnu, uvrede, okleveću i dehumanizuju Aleksandra Vučića, čoveka koji zavređuje samo poštovanje zbog svega onoga što je uradio za Srbiju u poslednjih 14 godina. Tokom profesionalne karijere sam radio sa mnogo nuračunljivih lica koja su zahtevala psihijatrijsko lečenje ili već bila na istom, te odgovorno tvrdim da takve performanse može da uradi samo labilna i devijantna ličnost! - upozorava Palibrk i dodaje:

- Nije to nikakva "kvazi umetnost" kao što žele da je predstave, već psihijatrijska dijagnoza i uglavnom se radi o ljudima koji su teško frustrirani, ali takođe i dokoni zgubidani, čiji život nije ispunjen obavezama i radom. Siguran sam da predsednika Vučića, kao i svakog drugog čoveka koji čini dodbra dela, zapravo Bog - čuva, iako blokaderi uporno pokušavaju da kroz svoja morbidna raspeća, sramne karikature i drugu tzv. "umetićku rapsodiju" predstave drugačije. I zato ne želim ni da razmišljam o tome da će uspeti da navedu neku psihički bolesnu osobu da pokuša nešto da učini predsedniku.

Karikatura: Zlatko Kokanović ubijaa Vučića (aždaju) Foto: Printscreen Facebook

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je MUP-u zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica Lj.B. koje je na društvenoj mreži “Facebook” postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.

Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivana činjeničnog stanja identifikuje lice Lj.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne obrave. Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenim obaveštenjima obavesti tužilaštvo.