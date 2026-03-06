Slušaj vest

Američka vojna baza Bondstil na Kosovu i Metohiju može biti jedna od potencijalnih meta Irana tokom trajanja sukoba na Bliskom istoku, jer postoje određene informacije da se u toj bazi vrše planiranje operacija na Iran, upozorio je general u penziji Milorad Stupar.

Naime, Stupar je za K1 kazao da da američke vojne baze u Evropi mogu da budu legitimni cilj Irana za napad, ukoliko iz tih baza bude pokrenuto bilo kakvo dejstvo protiv te zemlje, kao i da postoje određene indicije da Bondstil može biti jedna od baza za planiranje napada na tu zemlju. Takođe, on je upozorio da se Bondstil nalazi u dometu krstarećih hipersoničnih raketa dronova Irana!

Ipak, sagovornici Kurir saglasni su da je ovakav scenario malo verovatan, iako ne i sasvim nemoguć.

Pukovnik u penziji prof Ilija Kajtez govori za Kurir da mogućnost da Iran gađa Bondstil nije isključena, ali da je po njegovoj proceni ipak veoma mala.

- Postoji nekoliko razloga zbog čega je procenat verovatnoće za to mali: prvo, to je najudaljenija američka baza od Irana u Evropi i nalazi se na samoj granici dometa njihovih supersoničnih i hipersoničnih raketa. Što duže putuje neki projektil, veća je mogućnost njegovog presretanja i obaranja, tako da je logično je da su Iranu "važnije" zapravo američke baze oko njih, a posebno one kojih se vrše neposredni napadi na tu zemlju. Takođe, nakon šest dana rata gubi se efekat iznenađenja, jer sumnjam da bi vojnici u bilo kojoj američkoj vojnoj instalaciji na svetu sada bili iznenađeni iranskim napadom. Takođe, ne vidim preveliku svrhu u napadu Irana na Bondstil - ocenjuje Kajtez i dodaje:

- Ipak, ako se prisetimo dejstva na Kipru, nije isključeni i da Bondstil može biti meta ako sve potraje, naročito jer su Iranci rekli da sve američke instalacije iz kojih se vrši napadi na Iran - mogu biti meta njihovih napada... Zaključak je da mnogućnost postoji, ali ona nije velika.

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da Iran svakako ima rakete za domet da gađa Bondstil, ali da u ovom trenutku ima mnogo važnijih meta.

- Nije sporno da Iranci imaju balističke rakete na tom dometu. Imaju. Da li bi potencijalno Bondstil mogao da bude meta kao baza koja se eventualno koristi u pozadini ili u bilo kom smislu za podršku? Mogla bi, ali u ovom trenutku, u ovom razvoju situacije i događaja, ne vidim zašto bi to Iran uradio. Svaka raketa Iranu mnogo znači i ima mnogo važnije i vrednije ciljeve na koje treba da izvrši dejstvo, nego da cilja selo Sojevo gde je američka baza. U ovom trenutku to nije realno. Druga stvar je ako bi se sukob dalje proširio, pa se intenzivirao i ukoliko bi ta baza zaista u pozadini postala žila kucavica. Ali opet morale bi mnoge neke druge baze već da se iscrpe i istroše. Ali u ovom trenutku ne vidi se taj scenario - kaže Radulović, koji je više puta boravio u Bondstilu i dodaje:

- Naravno Iran može da gađa šta god njima padne na pamet. Tačna je teza da se gađaju mesta koja se koriste ne samo za poletanje borbenih aviona, već i za neku vrstu logistike i u pozadini. Ali Bondstil nije na listi prioriteta po tom pitanju, čak ni za Amerikance. Drugo, ne vidim kakav efekat bi Iran dobio da to gađa. Ima mnogo vrednije ciljeve za koje mu trebaju rakete nego baza Bondstil na Kosovu. Ostaje ograda u slučaju drugačijeg razvoja događaja, naročito ako rat nastavi da se širi. Na primer, ko je mogao da očekuje da će biti gađana britanska baza na Kipru?I nije gađana u prvom i drugom danu zato što nije korišćena, ali kad su počeli da je koriste za pružanje radarske slike, poletanje aviona, dopunu goriva u vazduhu i slično, onda su je stavili na listu meta. Do tad nije bilo potrebe da je gađaju, tako je sad i sa Bondstilom. Ne vidim šta bi Iranci dobili da gađaju neku bazu u selu kraj Uroševca - zaključuje Radulović.

Demant NATO

NATO i Kfor juče su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugihNATOobjekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnukampanju protiv Irana.

