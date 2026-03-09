Slušaj vest

Dok se Srbija priprema za redovne lokalne izbore 29. marta u deset opština, strani centri moći i diplomatski krugovi pokazuju nezapamćeno interesovanje koje prevazilazi sve demokratske protokole. Predsednik Aleksandar Vučić upozorio je na brutalno mešanje u unutrašnje stvari države, dok analitičari ocenjuju da su blokaderi samo instrumenti stranih pritisaka čiji je krajnji cilj destabilizacija suverene volje naroda.

"Svi su navalili"

- Za mene je začuđujuće da stranci toliki interes pokazuju za lokalne izbore i to govori da njihova umešanost u naše unutrašnje stvari i poslove nikada nije prestajala i da su uvek ne pokazivali samo interes, već se brutalno mešali u naše stvari - rekao je predsednik Aleksandar Vučić za medije odgovarajući na pitanje da prokomentariše veliku zainteresovanost stranaca za lokalne izbore.

"Svi su navalili", kako je rekao, pa se nekako slučajno nađu baš u mestima gde se održavaju ti izbori:

Foto: Petar Aleksić

- Nije važno, nek potroše nešto para u kafani, dobro za naš BDP i to je to. Sada imamo najvažnija posla oko države i državnih stvari i poslova. Sta god da bude na izborima, da li četiri prema šest, pet prema pet, uvek ću razumeti poruku naroda - kazao je predsednik.

Podsećamo, Ambasada Velike Britanije u Beogradu saopštila je da je nedavno bila u redovnoj diplomatskoj poseti Aranđelovcu, jednoj od opština u kojoj se se lokalni izbori održavaju 29. marta, gde su se njihovi zvaničnici sastali s predstavnicima lokalne samouprave i opozicije. Predstavnici Britanske ambasade bili su u jednom ugostiteljskom objektu u kojem je došlo do provokacija od starne dve muške osobe, nakon čega je Ambasada izrazila "duboko razočaranje" tim agresivnim postupcima.

Prilika za uticaj

Prema rečima političkog analitičara Nebojše Obrkneževa, ovoliki interes stranih političkih i diplomatskih krugova, što zvaničnih, što nezvaničnih za lokalne izbore u 10 opština u Srbiji prevazilazi uobičajeno praćenje demokratskih procesa i ulazi u zonu otvorenog političkog pritiska.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Kada se lokalni izbori u Srbiji, pored svega što se sada dešava na globalnom geo-političkom planu, predstavljaju maltene kao događaj od presudnog međunarodnog značaja, jasno je da se oni ne posmatraju samo kao demokratski proces u jednoj državi, već kao prilika za uticaj na unutrašnju prilike i narodnu volju. Uostalom, nije tajna da zgubidani i blokaderska opozicija malo-malo trče u Birsel ili druge zapadne cetre moći maltene ih moleći da se umešaju u unutrašnja pitanja Srbije. Deo njih to čak ni ne krije! - govori Obrknežev.

On naglašava da je Srbija "suverena i nezavisna država", a njeni građani "dovoljno mudri da sami odlučuju o svojim životima u svojoj zemlji".

- Posebno je specifično i to što su u pitanju redovni izbori, nisu vanredni pa da sad izazovu dodatnu pažnju. Ali, građani odlično znaju da prepoznaju ko njima i Srbiji želi dobro i ko danonoćno radi da se ovde bolje živi, a ko je tu zbog svojih sebičnih, finansijskih i nadasve antisrpskih interesa - zaključio je Obrknežev.