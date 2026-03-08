Slušaj vest

Povod za okršaj na društvenoj mreži "Iks" je naslovna strana Vremena iz maja 2022. godine na kojoj je na naslovnoj strani Grbović i njegov intervju za taj nedeljnik, s naslovom: "Nećemo biti protiv Vučića ako krene ka Zapadu, ali nećemo ni raditi sa njim".

Nju je objavila jedna korisnica "Iksa" uz komentar "pametnom dosta, zalizana bubašvaba se autovala", a komentar je ostavio Ivan Atanasković, funkcioner Demokratske stranke.

"Nije. Sada su bolji. Umesto 15 članovi, dobili su 16. Tomku. On će da objasni."

Ovim povodom na Iksu se oglasio funkcioner PSG Dejan Tomka, koji smatra je da naslov zlonamerno izvučen iz konteksta.

"Kako 'demokrate' zamišljaju zdrav politički dijalog. Disclaimer:

- Tekst je iz 2022.

- Puno puta dokazano da je naslov zlonamerno izvučen iz konteksta i ne odgovara onome što je Pavle stvarno rekao.

- Ivan je funkcioner DS

- Blokiran je jer širi laži i uvrede", poručio je Tomka.

Odmah se oglasila novinarka Jovana Gligorijević i pitala kako je dokazano da je nasov zlonamerno izvučen iz konteksta, nakon čega je Tomka priložio deo intervjua i objašnjenje.

Rasprava Tomke i Gligorijevićeve Foto: Printscreen

"Ne znam ko ga je smislio. Napisan je tako da može da se zloupotrebljava protiv Pavla jer navodno pokazuje da PSG ne bi bio protiv Vučića samo da Vučić hoće u EU. I tako već 6 godina. Dovoljno je pročitati taj deo u intervjuu, pa videti da je Pavle dosta precizno objasnio svoj stav koji apsolutno ne govori da neće biti protiv Vučića, već da neće biti protiv okretanja zapadu, ali da neće raditi sa njim na tom projektu jer bi ti legitimisalo zlo koje sns nanosi Srbiji. Ali u pravu ste. Nije dokazano da je u pitanju zlonameran potez. Možda i nije zlonameran. Možda je samo napravljen “kompromis” u potrazi za senzacijom. Možda i je potpuno slučajno ispao baš tako naslov. Možda sam i ja samo sebi dao malo umetničke slobode u toj rečenici, pa poput tvorca tog naslova u Vremenu, napisao svoj stav za trunku zapaljivije...", poručio je.

Gligorijevićeva je ubrzo replicirala.

"Moje visedecenijsko iskustvo u medijima kaže da je razvlačenje medija = razvlačenje javnosti, mnogi su pokušali da isprose mrvu pažnje ovako, a sada su na smetlištu istorije. Vlast i opozicija u Srbiji su najsličniji u odnosu prema medijima", napisala je ona.

U sve se potom umešao i lično Grbović.

Foto: Printscreen

"Ovo je baš nisko i daleko od istine", na šta mu je novinarka odgovorila da dokažu da je daleko od istine, što je, po svemu sudeći, iznerviralo Grbovića.

Foto: Printscreen

"Jesam li zvao novinara sa kojim sam radio intervju da mu se žalim? Jesam li divljao kod urednika? Jesam li tebi nekada poslao poruku u vezi sa tvojim radom, da se na nešto žalim, da tražim neku uslugu? Jel ima neki novinar koji će reći da sam to ikada uradio?", pitao je Grbović, nakon čega je Gligorijevićeva rekla da on nije, ali da oboje znaju ko jeste.