Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u subotu Nacionalnu strategiju razvoja Srbija do 2030. godine, a analitičari ocenjuju za Kurir da je ovaj plan realan i da uz spremnost društva i države da se reformiše, ovo može biti ključna tačka preokreta za budućnost, koja će od Srbije napraviti "balkanskog tigra" po uzoru na najbrže rastuće ekonomije u svetu.

Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede, ali i očuvanja mira i stabilnosti.

Analitičari ocenjuju za Kurir da su ključne tačke ove strategije: novi izvori rasta, ulaganja u prioritetne oblasti kao sto su zdravstvo, reforma obrazovanja, ulaganje u vojsku i vojnu industriju, ali i na zaštiti prava i svih kategorija građana, a poseno onih socijalno ugroženih.

Uvažavanje realnosti

- Živimo u vreme početka velikih sukoba i zato je najvažniji cilj za našu zemlju u narednih devet ili deset godina da se sačuva mir i stabilnost u zemlji i da se brani sloboda i nezavisnost Srbije, istakao je predsednik Vučić na predstavljanju nacionalne strategije razvoja Srbije do 2030. i 2035. godine u Palati "Srbija", ali i najavio prvu fabriku robota i dronova, razvoj veštačke inteligencije, ulaganja u infrastrukturu, zdravstvo, školstvo i energetiku, a nije zaboravio ni brigu o "običnom čoveku".

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da Nacionalna strategija Srbija 2030-2035 predstavlja razvojno orijentisano uputstvo koje se zasniva na novim izvorima rasta, jasnim planom ulaganja u prioritetne oblasti kao sto su zdravstvo, reforma obrazovanja, ulaganje u vojsku i vojnu industriju.

- Najznačajnije vezano za ovu strategiju je uvažavanje realnosti da je neophodno reformisanje društva i da samo ona društva koja su sposobna da se menjaju mogu računati na prosperitet u 21.veku. Naročito je apostrofirana veštacka inteligencija i srpski veliki jezički model koji će promeniti efikasnost državne uprave, zdravstva ali i privrede. Plan je realan, zahvaljujući fiskalnoj konsolidiciji Srbija može da mobiliše desetine milijardi eura. Uporedimo da je danas BDP Srbije tri puta veći nego sto je bio pre deset godina. Sve sto je predstavljeno su realne i prioritetne stvari - govori Obradović i kao primer navodi što se već danas u Beogradu koriste kamere sa vestačkom inteligencijom za obezbeđenje osnovnih škola:

- Međutim, ovako značajan skok napred zahteva mobilizaciju celog društva i stvaranje državnog okvira. Posebno je važno što je predsednik Vučić rekao da ovo nije dnevno -politička stvar, već strateška stvar oko koje se treba ujediniti nevezano od političke pripadnosti. Srbija kao mlada demokratija ispisuje nove stranice razvoja, koje će generacije u budućnosti smatrati ključnom tačkom preokreta koja će od Srbije napraviti “Balkanskog tigra” po uzoru na najbrže rastuće ekonomije sveta.

Zaštita građana

Đorđe Dabić, državni sekretar ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kazao je za Kurir TV da je ovo najambiciozniji plan koji je predsednik izneo u javnost, kao i da je to "jedna promena slike Srbije koja će uslediti".

- Po ovom programu mi planiramo da do 2030. godine samo u infrastrukturu uložimo 48 milijardi. I tu ne računamo vojsku i policiju, gde će biti minimum 15–20 milijardi evra ulaganja. To vam govori o tome da će Srbija, ako nastavi da raste i jača, potpuno moći da promeni lice zemlje - smatra Dabić i dodaje:

- Mi kada govorimo o poskupljenju nafte i goriva, to vam automatski povlači poskupljenje trgovine i poskupljenje generalnog života. U toj situaciji, ukoliko bi gorivo poskupelo, ukoliko se ne bi ograničila ta akciza, vama više "Sava“ hleb ne bi bio socijalna kategorija. Dakle, upravo se radi na tim krajnjim merama da se zaštite prava i socijalne kategorije svih građana i sam život, koliko je to moguće u ovim geopolitičkim okolnostima trenutno.

Da podsetimo, glavne tačke plana su: Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji, Evropski put Srbije, vojska i politika, Životni standard, plate i penzije, Zdravstvo, Obrazovanje, Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone, Energetika, Putevi, železnica, aerodromi i metro, Javno komunalna infrastruktura, Poljoprivreda.