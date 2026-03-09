Slušaj vest

U Gradskom odboru Srpske napredne stranke Niš održana je konferencija za novinare povodom brojnih insinuacija, neistina i politizacije kojima se dr Dragan Milić koristio nakon svog razrešenja sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju UKC Niš.

Prof. dr Boris Đinđić, odbornik SNS u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, istakao je da doktor Milić nije smenjen iz političkih razloga, već da nasuprot, Milić sve svoje lične i profesionalne neuspehe predstavlja kao politički problem.

„Smatramo nedopustivim da se zarad jeftinih političkih poena i prikupljanja lajkova na društvenim mrežama, od časne profesije lekara pravi materijal za rijaliti šou“, rekao je Đinđić i osudio Milićevu zloupotrebu i snimanje pacijenta u svrhu političkog marketinga, kako bi, kako je rekao, prikrio afere i javnosti ostao dužan odgovore na brojna pitanja, kao što su veze sa Baronom i švercom 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra i milionske iznose plaćane iz budžeta Gradske opštine Medijana za nastupe pevača.

1/8 Vidi galeriju Konferencija Grdskog odbora SNS Niš Foto: Kurir

Dr Boris Đinđić, i sam rukovodilac jedine od klinika u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Niš, zapitao se da li je dobro lečiti pacijenate opremom nabavljenom preko privatnih kontakata, bez jasne evidencije, redovnog održavanja i atestiranja i ako se u salama pojavljuju strani lekari bez licence i odobrenja za rad u zdravstvenom sistemu Srbije. On je dodao da se Srpska napredna stranka zalaže za uređen zdravstveni sistem, zasnovan na pravilima, odgovornosti i institucionalnom radu, a da je Dragan Milić svoje rukovođenje klinikom bio zasnovao na samovolji i haosu.

Prof. Đinđić još jednom je apelovao na Milića da medicinu ostavi van dnevne politike i postavio hipotetičko pitanje šta bi se desilo kada bi svi lekari, na svim klinikama postavili kamere i snimali svoj rad zarad promocije na društvenim mrežama, a obustavili sa lečenjem pacijenata ako ne dobiju dovoljan broj lajkova.

„Zdravstvene ustanove i lekari treba da rade svoj posao odgovorno, a medicina mora ostati ostati delatnost izvan dnevne politike - u interesu pacijenata i celog zdravstvenog sistema“, zaključio je prof. dr Boris Đinđić.

dr Dragan Milić Foto: Youtube Printscreen

Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Niš je 6. marta obavestila dr Dragana Milića da je razrešen sa funkcije direktora Klinike za kardiohirurgije U saopštenju objavljenom na sajtu te ustanove, kao razlog za smenu dr Milića navedeno je to što je on "tokom dužeg vremenskog perioda iznosio na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC koje nanose štetu ugledu ove ustanove".

Kao razlozi se navode i njegova nesaradnja sa upravom UKC, navodno kršenje pravilnika i procedura, posebno onih o donacijama, te „prekoračenje nadležnosti“ u rukovođenju klinikom.