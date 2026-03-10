Slušaj vest

Dačić je s pulmologije KC Srbije izašao sa suprugom i sinom, nasmejan, te podigao ruku u znak pobede. Nakratko je zastao i obratio se okupljenim novinarima, te rekao: Hvala vam svima, samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje! Živela Srbija!

Dačić se zahvalio na svemu pa se rukovao i zagrlio sa lekarima koji su vodili brigu o njemu.   

Po njegovom odlasku obratili su se i lekari pulmologije KCS koji su poručili da je Dačić sada dobro i stabilno kao i da će lečenje nastaviti kod kuće.

Dačić otpušten iz bolnice Foto: Screenshot Informer TV

- Gospodin Dačić je nakon skoro dve nedelje hospitalizacije danas otpušten oporavljen na dalje kućno lečenje. On je stabilan ali i dalje zahteva praćenje i jedan kućni tretman. Dobio je savet za dalju terapiju i vidimo se uskoro na kontroli...

Ne propustitePolitika"IVICA UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE" Predsednik Vučić saopštio dobre vesti! Prva fotografija Dačića sa suprugom i sinom uoči otpusta (FOTO)
Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i po.jpg
PolitikaPRVO OGLAŠAVANJE IVICE DAČIĆA Pet dana između života i smrti i ponovnog buđenja na dan rođenja mog pokojnog oca! Otkrio kako se oseća
dacic11.jpg

Podsetimo, na Klinici za pulmologiju KCS, gde je Dačić bio hospitalizovan od 25. februara, posetili su ga članovi porodice, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut, kao i drugi ministri. 

Dačić je krajem februara hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, bio je kritično, u teškom stanju. Nalazio se na respiratoru do 2. marta posle čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo i 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ OTERAO DAČIĆA U BOLNICU KAD JE VIDEO KAKO IZGLEDA: Ministar ima zapaljenje oba plućna krila - U ŽIVOTNOJ JE OPASNOSTI! Očekuje se da ga predsednik poseti
aleksandar-vucic-ivica-dacic.jpg
Politika"DAČIĆ IZLAZI IZ BOLNICE NAREDNE NEDELJE": Vučić otkrio najnovije informacije o stanju ministra policije
dacic11.jpg
StarsMILICA JOKIĆ OTKRILA KAKVO JE TRENUTNO STANJE IVICE DAČIĆA: Sve se deslo na moj rođendan! Progovorila o odnosu sa njegovim sinom
0465465456.jpg
PolitikaDOKTOR KLINIČKOG CENTRA KOJI BRINE O DAČIĆU O TRENUTNOM STANJU MINISTRA: "Borimo mu se za život, ključna su naredna 72 sata!"
Untitled-2.jpg
Politika"A ŠTA DA RADIM, NE MOGU JA DA KUKAM" Ovako je Dačić govorio o bolestima koje ga muče - boluje od dijabetesa, imao probleme sa srcem...
Ivica Dačić