Na papiru su obećavali novu politiku, pravdu i bolji život. U stvarnosti, dobili smo blokade, anonimna kodna imena i mistiku dostojnu loših špijunskih romana. I sve maske su konačno pale upravo onog trenutka kada je trebalo preći s ulice na glasačke listiće za 29. mart - jer na tim listićima građanima su blokaderi ponudili (između ostalih) ljude sa upitnim biografijama, maskirajući ta tanka imena upadom Kaluđera i Aleka koji lupaju packe opoziciji.

Politički požar prvo je buknuo u Smederevskoj Palanci. Tzv. studenti su optužili opoziciju za pokušaj otimanja liste, dok im stranački lideri poput Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša nisu ostali dužni, pa ih je Ponoš nazvao "talibanima" i poručio da "kada se pojave ljudi u kožnim mantilima to nije studentski pokret", kao i da bi ih on izbacio "kroz prozor".

Apsurd do apsurda se niže, a na dve nedelje do lokalnih izbora građani 10 opština i mesta u Srbiji gledaju Kaluđera i Aleka koji im iz nekakve "beogradske centrale plenumaša" određuju lokalnu sudbinu.

Dragan Đilas i Zdravko Poniš u Skupštini Srbije Foto: Nenad Kostić

U Boru na sam vrh vlasti pretenduje izvesni student istorije Marko Andrejević koji nije znao da odgovori da je u ovom gradu to lista "studenta" ili "građana", ali ni da baš najuspešnije sastavi rečenicu, ali se zato pohvalio da je uspeo da za dva dana prikupi 1.000 potpisa u gradu od 40.000 ljudi!

Marko Andrejević gostovanje na n1 Izvor: Kurir

Kako prenose beogradski mediji, u Aranđelovcu su se na tzv. "studnetskoj listi" masovno našli ljudi preko 50 godina, ali i predsetavnci političkih opozicionih partija poput Pokreta slobodnih građana (PSG).

Farsa

U Lučanima, blokaderska grupa građana "Jedan tim" podržala je "studentsku listu" koja je na 24. mesto stavila Nenada Pajovića, koji iza sebe ima nekoliko krivičnih dela među kojima je i napad na službeno lice! Naime, kako se tvrdi na društvenim mrežama, Nenad Pajović (53), kandidat studenata blokadera u Lučanima, je 2012. napao službeno lice, a učinilac je krivičnog dela u oblasti imovinskih delikata.

Komentarišući anonimnost studentskog dela blokaderskog pokreta i neibedljivost lokalnih izbornih lista, politički analitičar Branko Radun govori za Kurir da je "ovo na prvi pogled komično" ali da situacija nije ni malo smešna ukoliko "zamislimo da oni dođu na vlast".

- Ovo je neka farsa. Anonimnost ne sme da vas štiti od zakona, ali ispada da su plenumi iznad zakona?! Ko su ti misteriozni komesari koje ruše dogovore na lokalu danas, a sutra će izraziti želju da odlučuju o životu i smrti ili odlasku u logore, kao što je to bilo tokom komunizma? To bi bila diktatura anonimnih centara moći. Oni optužuju aktuelnu vlast za nekakvu diktaturu, a zapravo već na lokalu pokazuju koliko se nedemokratski ponašaju, na stranu što svim neistomišljenicima prete nekakvom lustracijom. Predlažem da im se lista zove "Ujedinjeni fantomi" - kaže Radun.

Radun: To bi bila diktatura anonimnih centara moći. Foto: Nataša Milenković

On dodaje da je baš u Smederevskoj Planaci davne 1949. bio sličan slučaj s kodnim imeninima.

- Ali verovali smo da je komunistička diktatura ljude prošla. Ipak, ovo me najvše podseća na režim Crvenih Kmera u Kambodži, koji su bili u ilegali, ali i na vlasti. Imali su kodna imena, vladali terorom, ubijali sve intelektualce i one koji su znali strane jezike, ali raseljavali ljude iz gradova, uveli nultu godinu, promenili ime države, ukinuli i novac, privatnu svojinu i religiju, napravili seoske kolektive... Ljudi su živeli u strahu da li njihove prve komšije zapravo pripadnici tog strašnog režima, jer niko nije znao ko su... Crveni Kmeri su uništili tu zemlju - podseća Radun.

Nemaju ništa

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost govori za Kurir da je sada svima postao dobro vidljiv "sav apsurd floskula" koji su blokaderi pokušavali da "prodaju" svojim pričama o nekvom odlučivanju na plenumima, svetim studentnima, pravdi i boljem društvu koji će oni izgraditi.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Skoro godinu dana oni navodno zahtevaju vanredne parlamentane izbore i kriju se iza tog zahteva, kao što se kriju iza reči "studenti i omladina". Oni nemaju listu, nemaju kandidate, a ne znaju čak ni da formiraju listu u skladu za zakonom, što su sad pokazali na lokalu. Ne mogu da se dogovore ni između sebe, ni sa parlamentarnom opozcijom. Ako i uspeju da formiraju neku listu na lokalu - na njima se nalaze ili kompletne neznalice, ili neki opskurni likovi, ili ljudi koji su bliži penziji nego studentskom dobu! O čemu mi pričamo, ako tu ima ljudi sa policijskim dosijeom? Pa da biste se zaposlili kod mnogih poslodavaca oni vam traže potvrdu da niste osuđivani i da se protiv vas ne vodi krivični postupak, a oni bi da nam takvi ljudi vode zemlju? To je strašno, ali jedina srećna okolnost je što ih je narod davno pozreo - ocenjuje Obrknežev.

Vučević: Nema studenta, već olinjalih političara

Lider SNS i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da će građani na predstojećim lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih mesta u naredne četiri godine.

Foto: Printscreen/B92

- Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora, sada žele kao nova lica da se predstave građanima. A to nisu nikakva nova lica. Verujem da građani prepoznaju ta imena. Imate paradoks, kad se pojavi kao student, iza njega je porodica koja je politički umešana, svi su pomešani. Otimaju liste, kradu potpise, a optužuju Vučića. Evo u Smederevskoj Palanci, sve su neuredno uradili, dali im rok da urede listu, a oni ni listu ne podnesu valjano, a ne da vode opštine i gradove... Jedni druge ucenjuju, kradu liste i kandidate, međusobnu lustraciju rade - kazao je Vučević.