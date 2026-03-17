Advokat Vladimir Terzić, u poslednje vreme poznatiji kao podržavalac blokadera, govorio je za Hrvatsku radio-televiziju (HRT) o zločinačkoj operaciji Oluja, naglašavajući da se ta vojna akcija ekstremno predstavlja na obe strane, a da bi do promene narativa u Srbiji - koja svakog avgusta oplakuje nedužne žrtve i prognane Srbe - moglo doći ako predsednik Srbije ne bi bio Aleksandar Vučić!

Voditelj HRT-a je naravno govorio o "srpskoj agresiji na Hrvatsku devedestih", o tome kako Zagreb i Beograd različito gledaju na "događaje" kao što su, kako je rekao, "proslava oslobodilačke akcije Oluja", a preko video-linka iz Srbije uključio se advokat Terzić.

On je rekao da će Hrvatska (i dalje) da slavi Oluju kao "veliku, briljantnu pobedu", a u Srbiji će to da bude "predstavljeno i predstavlja se kao pogrom Srba koji su morali da napuste Hrvatsku ni krivi ni dužni".

Za njega je, kaže, istina o Oluji - NEGDE IZMEĐU?!

Knin jutro pred početak obeležavanja hrvatske akcije Oluja

"Dakle uvek će, to da kažemo, kroz istorijske knjige, čitanke nažalost da bude predstavljeno ekstremno na obe strane. Kao i uvek istina je negde između, a da bismo došli do te istine, moramo da imamo mnogo bolje odnose nego što su to danas, i mnogo bolje predsednike", rekao je Terzić.

Advokat je dalje naglasio da on nema "ništa protiv ni premijera Hrvatske ni predsednika Hrvatske" ali ima protiv predsednika Srbije!

I dok Terzić za Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića naglašava da su "takvi kakvi su" i da ih je "birao hrvatski narod", za Srbiju ima drugačije mišljenje.

- Ali u Srbiji smatram da treba da dođe do promene upravo i tog političkog diskursa, da bi i istorijski bio u određenoj meri ublažen i da bi se shvatile sve zablude i promašaji devedesetih - govorio je Terzić, a onda je usledilo potanje voditelja "kako stoji Vučić pre lokalnih izbora".

Tu više nije bilo govora o nekakvoj "istini negde između", pa je Terzić odgovorio:

- Nažalost (Vučić) stoji dobro - rekao je a zatim po oprobanom blokaderskom receptu -okrivio predsednika Srbije za sukobe između studenata i opozicije.

