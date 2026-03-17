Blokaderski mediji više očigledno ne znaju šta da izmisle ili kako da napadnu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pa su hrvatsku histeriju zbog kineskih hipersoničnih balističkih raketa CM-400, koju još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, iskoristili da sve predstave kao "zaveru" u kojoj hrvatski premijer Andrej Plenković zapravo smišljeno pomaže srpskom predsedniku Vučiću.

Naime, Nova.rs u tekstu pod nazivom "Dupli pas Vučić - Plenković: Svaki put kad su izbori izbije "sukob", a iza svega stoji prevara glasača", donosi neverovatnu, skoro filmus priču čija suština bi mogla da se svede na to da je hrvatski premijer odlučio da, ni manje ni više, pomogne srpskom predsedniku i njegovoj stranci da pobedi 10 lokalnih samouprava u Srbiji kojima se 29. marta održavaju redovni lokalni izbori.

Foto: Screenshot Nova.rs

Plenković, koji je pisao generalnom sekretaru NATO kako bi ga "upozorio na novo srpsko oružje", je sudeći po Novoj to sve uradio da bi održao Srpsku naprednu stranku na vlasti u 10 mestu Srbiji?!

- Dok narodu pokušavaju da predstave priču o tenzijama između dve države, koje su bile u sukobu pre više od 30 godina, nije novina, a posebno u periodima uoči izbora u dvema državama, ovoga puta tenzična retorika ide u prilog Aleksandru Vučiću i njegovom režimu koji strahuje oko rezultata izbora na kojima mu studentske liste predstavljaju najveće protivnike. Ni ne čudi, kako pred jednim od najvažnijih lokalnih izbora u Srbiji, ponovo rastu tenzije na relaciji Beograd - Zagreb i priča se o moćnom oružju i pokretanju NATO saveznika - piše Nova.rs, koja zatim objašnjava da su SNS i HDZ deo Evropske narodne partije, ali i da Plenković zapravo "održava komunikaciju ove evropske partije sa SNS".

Nova je zaboravila da objasni kako se u ovu teoriju zakulisne saradnje Plenkovića i Vučića uklapa što je Zagreb formirao vojni savez sa Tiranom i Prištinom, a ni zašto je hrvatski predsednik Zoran Milanović kazao da bi njegov srpski kolega Aleksandar Vučić trebalo da "pazi šta govori", na šta mu je Vučić odgovorio da neće Hrvatska određivati šta Srbija sme ili ne sme da kupuje ili govori i poručio im da "paze šta rade".

U Hrvatskoj se u međuvremenu zbog srpskog naoružanja odvija prava drama, iako su srpski zvaničnici više puta ponovili da Srbija neće nikog napadati, kao i da je cilj naoružavanja upravo odvraćanje napada na našu zemlju, a bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović je čak zapretio Srbiji i to u u emisiji RTL Danas.