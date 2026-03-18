Bura u Hrvatskoj koju su izazvale kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koje još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, ne smiruje se već danima, a sada je eskalirala otvorenim pretnjama da Zagreb moće da ispale američke rakete na Beograd, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću da će "izgubiti glavu"!

Domet 300 km

Naime, bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović izjavio je da je Zagreb "u postupku nabavke 'himarsa'" (raketnog sistema SAD, prim. aut.), i da na taj način mogu odgovoriti (Srbiji).

- To su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - poručio je Kotromanović na hrvatskoj televiziji RTL, a na pitanje novinara da li bi Hrvatska trebalo da strahuje zbog kineske rakete na srpskom "migu-29".

Nakon konstatacije voditeljke da se Srbija naoružava s više strana, Kotromanović je nastavio:

- Pa da, on (Vučić) kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno, to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica. Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.

Njihove želje

Prof dr Miroslav Bjegović, bivši savetnik premijera za nacionalnu bezbednost kaže za Kurir da izjava Kotromanovića svedoči o direktnoj zamisli Hrvatske i osnovnom cilju, za koji je i vezano stvaranje vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.

- To govori šta nam oni zapravo žele, odnosno šta žele postići njihovim načinom opremanja svojih oružanih snaga. Ovakva izjava jeste iskrena, ali nije dobronamerna i zabrinjavajuća je. To svakako govori o njihovom razmišljanju o nekim budućim vremenima... Takve izjave nikad nisu mogle da čuju od predstavnika srpske vlade ili od predsednika države Vučića, koji konstantno poziva na mir i stabilnost u regionu - kaže Bjegović.

On se osvrće i na deo poruke bivšeg ministra odbrane Hrvatske o lokalnim izborima u Srbiji 29. marta.

- Moramo ovde uočiti koliko se u Hrvatskoj prate čak i lokalne izjave u Srbiji i šta se zapravo priželjkuje: da Vučić izgubi na lokalnim izborima i da to bude pogubno za njega. Ali ne shvataju da glasa narod Srbije i da su građani ti koji poklanjaju svoje poverenje onom ko ima dokazane rezultate, ali i planove za budućnost. Hrvatski obaveštajni sistem imao je svoj udeo u pokušajima obojene revolucije u Srbiji, to nije moglo da uspe, jer Srbija i srpski narod visoko cene svoju slobodu i nezavisnost, koje čuvaju svim sredstvima i bez obzira na neke pojedince koji rade po nalogu za prljavi novac ili ne misle dobro svojoj državi - ocenjuje Bjegović.

Populistička diskusija

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da mi sada prisustvujemo "neprimerenim javnim reakcijama koje više služe "nacionalističkom opijanju javnosti nego što imaju svoji bezbednosnu suštinu".

- Rasprava, a primerenije je reći - razgoovor o nabavci naoružanja pre svega treba da bude domen razgovora i konsultacija suverenih država koje su susedi i nisu neprijatelji. Svima je jasno da Srbija nema neprijateljske namere prema susednim državma ukljucujuci i Hrvatsku sa kojom ce kroz koju godinu sedeti u EU. Od ovih populističkih diskusija, koje istini za volju postoje i u Srbiji, mnogo više treba da zabrine predstavljanje predsednika Vučića kao vlastoljupca, željnog vlasti po cenu ličnog opstanka što je duboko pogrešno. Još je više pogrešno uverenje da su vojne nabavke vid "namirivanja" kineskog partnera. Ukoliko bi Srbija nabavku oružja tretirala kao "dodvoravanje" ili geopolitičko osigiranje, onda definitivno ne bi kupila ni komad kineske proizvodnje vec isključivo američke, francuske i nemačke... Ovako Srbija nabavlja ono sto joj je dostupno. Hrvatska može da kupi daleko savremenija oružja od NATO saveznika, ali to ne čini, već imamo politički narativ za unutrašnje potrebe čija je jedina svrha imaginarno odmeravanje snaga - govori Obradović.

Gašić: Ne gledamo komšije, gledamo sebe

- Kad je naoružanje i vojna oprema u pitanju ništa se ne radi ad hok i danas za sutra, to se radi i planira se dugi niz godina. Vojna neutralnost Srbije omogućava nabavku najsavremenije opreme i sa istoka i sa zapada. Ne gledamo komšije, ne gledamo druge, gledamo sebe i pravimo svoju sposobnost na nivou koji može da bude odvraćajući faktor - kazao je Gašić i dodao da će se u junu ove godine krenuti u implementaciju digitalne vojske, da će za Vidovdan, 28. juna biti prikazana nova sredstva koja ulaze u upotrebu i da se vojni aerodrom u Batajnici priprema za dolazak novih rafala.