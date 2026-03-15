Hrvatski stručnjak za PVO Vilko Klasan govorio je o ovom oružju, ističući da je to raketa koja je iz ugla protivvazdušne odbrane ekstremno težak cilj za obaranje.

- Dakle, realno procenjeno, veliki, kvantni skok za srpsko ratno vazduhoplovstvo i odbranu. Raketa je veoma brza, ima malu odraznu površinu, i ima mogućnost manevra. Ona napada praktično u mrtvoj zoni radara, ide zadnih 30 kilometara pod vrlo velikim uglom, između 60 i 90 stepeni, kada se ona ne vidi. Moraju se puno pre otkriti da bi mogla da bude gađana - rekao je on.

CM-400 je porodica kineskih hipersoničnih balističkih raketa koje se lansiraju iz vazduha. Proizvodi ih Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i industriju (CASIC).

CM-400AKG je raketa dužine 510 cm, prečnika 400 mm, mase 910 kg i minimalnog dometa od 250 km. Može nositi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kg ili penetratornu bojevu glavu od 200 kg.

Ima veliku visinu krstarenja i strmo završno obrušavanje, sa maksimalnom završnom brzinom od 4,5 do 5 maha. Zvaničnici pakistanskog vazduhoplovstva opisali su raketu kao "ubicu nosača aviona".

Pakistansko ratno vazduhoplovstvo (PAF) je kupilo 60 raketa CM-400AKG od Kine 2017. i 2018. godine.