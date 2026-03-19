U trenutku kada se globalna scena ponovo usijava, a retorika iz Vašingtona poprima ton otvorenih pritisaka, svet ulazi u novu fazu prekomponovanja odnosa moći. Predsednik SAD Donald Tramp uputio je preteće poruke članicama NATO, rekavši da ih čeka neizvesna i loša budućnost ukoliko ne pomognu američke vojne pohode na Iran s ciljem obezbeđivanja Ormuskog moreuza.

To je odjeknulo poput alarma širom Evrope, ali i sveta, jer se saveznici iz sigurnosti koju je decenijama pružala kolektivna bezbednost pod kišobranom NATO sada suočavaju s ultimatumima i novom situacijom da jedan lider upotrebljava Alijansu kao sredstvo pritiska.

Nacionalni interes

Ovo je još jedan geoplotički lom koji Srbija dočekuje u znatno stabilnijoj i promišljenijoj poziciji. Politika vojne neutralnosti, često osporavana i napadana, danas se pokazuje kao strateški ispravan izbor, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako objašnjavaju, Beograd nije prinuđen da bira strane pod pritiskom, niti da učestvuje u tuđim konfliktima, ali istovremeno održava saradnju sa Alijansom na najvišem mogućem nivou, čuvajući sopstvene interese.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

Upravo u ovakvim kriznim momentima potvrđuje se da je balansirana spoljnopolitička strategija Srbije bila više od taktike, bila je dugoročna vizija koja danas donosi sigurnost, dok se mnogi drugi suočavaju s neizvesnošću i strahom od odluka koje dolaze izvan njihovih granica.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da u ovom veoma delikatnom geopolitičkom trenutku izrazi saveznik ili partner kao i članstvo u organizacijama poput Briksa, pa i samog NATO dobijaju drugačije značenje.

- Međunarodno pravo se ne poštuje a privredni ili bezbednosni interes pojedinačnih država dobija prioritet u odnosu na obaveze koje diktiraju ugovori i akti saveza. Pozivi na jedinstvo nemaju u toj novoj situaciji previše efekta i pribegava se pritiscima, pretnjama i ucenama gde prednjači najveća svetska sila, pa i Tramp lično. Za Srbiju je u ovom svetskom haosu značajno da se drži pozicije objektivnosti, neutralnosti i poštovanja međunarodnog prava do granica mogućnosti, s obzirom na svoju geopolitičku poziciju koja za našu zemlju i narod treba da bude apsolutni proritet. Specifična pozicija Srbije i srpskog naroda kao i nastojanje da se održe i neguju dobri odnosi sa svim faktorima moraju biti naša prednost pogotovu na duže staze ali zahtevaju stalni fokus i vrlo pažljivo balansiranje, naročito između sukobljenih strana - naglašava Vuković.

Privilegovana, ali i složena pozicija

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da pozicija vojno neutralne države i insistiranje na principima međunarodnog prava Srbiji daju prostor da sačuva posebno dobre odnose sa Izraelom, da iskoristi maksimalno potencijal za razvoj saradnje sa Amerikom, ali i da u isto vreme ne urušava odnose s Iranom, Rusijom, Kinom...

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- U ovakvim situacijama jasno se vidi da je pozicija Srbije privilegovana, jer je vojno neutralna i nije u obavezi da učestvuje ni u kakvim akcijama i niko ne može da joj to zameri. Naravno da je dobro da nismo u NATO, odlično je dok možete da budete svoji i da brinete o svojim interesima, to je najbolja pozicija. Ali je to i najsloženija pozicija, jer podrazumeva dobro poznavanje međunarodnih odnosa i svetskih lidera, da bi moglo da se obezbedi da oni prihvate vašu poziciju. A s druge strane, podrazumeva i da ste dovoljno jaka država da možete da finansirate svoju vojnu neutralnost, da jačate svoju vojsku i da budete dovoljno snažni da ne može niko da vas pritisne toliko da bi vas naterao da radite ono što nije u vašem nacionalnom interesu - objašnjava Miletić.

On napominje i dobru okolnost što je Srbija izgradila maksimalno dobre odnose sa NATO.

- Imamo najviši oblik saradnje države koja nije članica Alijanse. Imamo i dobru saradnju sa svim ovim sukobljenim stranama. To je nešto što ne treba urušavati, ako nije neophodno, i mi tako postupamo - podseća Miletić.