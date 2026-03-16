Američki predsednik Donald Tramp poručio je da je razgovarao sa "oko sedam" zemalja o "nadgledanju" Ormuskog moreuza koji Iran drži pod blokadom od početka rata s Izraelom i SAD koji traje već 17 dana.

On je to kazao novinarima noćas tokom leta predsedničkim avionom "Er fors uan" nazad za Vašington sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi.

Tramp je naveo Kinu kao jednu od tih zemalja sa kojima je kontaktirao u vezi sa tim, naglašavajući da ona u velikoj meri zavisi od nafte koja se transportuje tim plovnim putem.

Trampov uslov Kini

On je dodao da očekuje da će Kina pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza i nagovestio da bi mogao da odloži predstojeći samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom ako Peking ne pristane da pomogne.

Iako nije naveo nijednu drugu zemlju kojoj se obratio, Tramp je pomenuo NATO, ali i druge zemlje za koje veruje da treba da "brane svoju teritoriju", poručivši prethodno da pod tom teritorijom misli na mesta sa kojih te države nabavljaju energente.

Tramp je za Fajnenšel tajms (FT) kazao da je "jedino prikladno" da zemlje koje imaju koristi od Ormuskog moreuza pomognu u njegovom ponovnom otvaranju.

Tramp je upozorio da ako ne bude odgovora tih zemalja, to bi moglo biti "veoma loše za budućnost NATO", dodajući da su SAD bile "veoma slatke" prema svojim evropskim saveznicima.

"Mi smo pomogli oko Ukrajine,a nismo morali"

- Nismo morali da im pomognemo oko Ukrajine. Ukrajina je hiljadama kilometara daleko od nas... Ali smo im pomogli. Sada ćemo videti da li će oni pomoći nama. Jer sam odavno rekao da ćemo mi biti tu za njih, ali oni neće biti tu za nas. I nisam siguran da bi oni bili tu - rekao je Tramp.

On je dodao da će biti "zanimljivo videti" koje zemlje će pomoći SAD u onome što je nazvao "veoma malim poduhvatom".

BBC navodi da su njegovi komentari usledili samo dan nakon što je pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Veliku Britaniju da se pridruže "timskom naporu" za otvaranje Ormuskog moreuza.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, poručio je prethodno da Teheran nije tražio prekid vatre s Amerikom i Izraelom.

- Ne vidim nijedan razlog zašto bi trebalo da razgovaramo s Amerikancima, jer smo razgovarali sa njima (uoči početka rata 28. februara), a oni su odlučili da nas napadnu - kazao je šef iranske diplomaije

Izrael je saopštio da u Iranu još uvek postoje "hiljade" meta koje treba pogoditi, nakon što je najavio proširenje vazdušnih udara na zapad i centar zemlje.