Blokaderi su za godinu dana prešli put od "sigurne pobede" do svađa, prepucavanja i međusobnog optuživanja za objektivni debakl, ali plenumaše koji stoje iza naloga "Blokada Fon" (Fakultet organizacionih nauka) na Iksu to nije sprečilo da ignorišu stvarnost i objave da su studenti postali faktor i da imaju program?! Njihova objava o fantomskoj listi sa 250 imena izazvala je bes upravo onih kojima su se obratili - onih na čiju su blanko podršku računali.

Povod je bila godišnjica protesta u Beogradu, kad su blokaderi očekivali da će vlast biti srušena na ulici.

Koliko špilova?!

Naime, "Blokada Fon" obavestila je svoje saborce šta su sve postigli u prethodnom periodu:

- Godinu dana kasnije: izabrali smo 250 imena koja će doneti pobedu na izborima, napisali smo program koji će podići zemlju na noge, organizovali smo narod u svakoj opštini, obilazimo kuće u svakom selu, postali smo faktor ne samo u Srbiji već i u Evropi. A tek smo otvorili drugi špil... Ne popuštamo, organizujemo - poručili su oni, nadovezujući se na svoj tvit od pre tačno godinu dana, nakon skupa 15. marta, u kom su isto tako govorili o špilovima i pristalicama poručili da je vlast "iskoristila poslednjeg keca u rukavu".

Međutim, očekivana podrška je sada izostala.

"Možda sam ja nešto propustio, ali kako ste to organizovali narod u svakoj opštini?", "Izvinjavam se, da li je program javno dostupan?", "Jeste li čuli za ovu izreku? 'Mnogo zujiš, malo meda daješ'", ređali su se komentari gnevnih blokadera pratilaca naloga FON-a.

Jedan korisnik poručio im je da su im potrošili uludo godinu dana.

- Koga ste vi izabrali i šta ste uradili osim što ste potrošili uludo godinu dana svima nama i dali Vučiću šansu da se organizuje i pripremi za nove izbore. Traženjem izbora i odbijanjem koncepta prelazne vlade bacili ste mu pojas za spasavanje. Sluge Aleka Kavčića, to ste vi - napisao je revoltirani blokader, a možda je i najbolji opis dat reakcijom s likom Sunđer Boba - delulu!

Veliko pitanje

Za profesora Filozofskog fakulteta, sociologa Vladimira Vuletića ovo je pokušaj da se veštački održe tenzije i fama.

- Nismo videli ni tu listu, nismo videli ni taj program. A obično kad se oglasi jedan plenum, kao u ovom slučaju plenum FON-a, uskoro dođe i demanti drugog plenuma... Zapravo, jako je teško komunicirati na bilo koji način, ne samo u smislu dijaloga nego i da znate šta je stav te grupacije. Zaista možemo da kažemo da je protraćeno godinu dana, jer od trenutka kad je početkom maja najavljena ta izborna utakmica pa do danas mi ne vidimo ni konture nekog političkog organizovanja u vezi sa učešćem na izborima. Održava se nekakva fama i tenzija, verujem da je i ovo jedan od tih pokušaja - smatra Vuletić.

On dodaje da je sve neozbiljno jer niko ne zna ni ko je taj koji daje neku vrstu konačnog izjašnjavanja o listi i programu.

- Mi ne znamo ni ko su oni, to je veliko pitanje. Svako ko je podržao studentski pokret očekivao je nešto više, mnogi su se povukli još ranije, kad je od nečega što je trebalo da bude studentski pokret pretvoreno u nešto drugo. Nema jasne strategije i činjenica je da se nisu oglasili ni kad je reč o listi imena, jer bi to tek izazvalo podele. U rascepu su jer ako žele na izbore, moraju da predstave program, a sa druge strane kad ga predstave, doći će do novih kritika i podela. Trebalo je ranije s tim da se suoče - zaključuje Vuletić.

Magla i demagogija

Politikolog Stefan Srbljanović kaže da je i ova objava na nalogu "studenata u blokadi" FON-a dokaz da programa nema niti ima ljudi da ga sprovedu.

- To je magla i demagogija, pokušaj da se narod obmane traženjem blanko podrške za studentsko-blokaderske liste koje ne nude ništa. Zato će i rezultat na izborima, kako lokalnim tako, siguran sam, i parlamentarnim, osvestiti i otrezniti sve one koji veruju da je ovaj narod lud i glup - smatra Srbljanović.

On dodaje da "kad tome dodamo sukob studenata sa opozicijom", jasno je da ceo taj spektar pretenduje na opozicione glasove.

- Oni pokušavaju da utvrde svoju poziciju i otkinu svoj deo opozicionog kolača. Trenutno je borba oko toga ko bi bio lider cele te ekipe jer je jasno da je opozicija izgubila bilo kakav legitimitet. I tako i treba da bude, jer blokaderi sprovode u delo nad opozicijom sve one mere poput zabrane političkog delovanja, a verovatno bi ih i lustrirali. Dakle sve ono što je opozicija htela da primeni nad SNS sada se dešava njima od tih lepih, mladih, pametnih nobelovaca, kako su ih nazivali svojevremeno, a danas ih zastrašuju širom Srbije pod kodnim imenima - zaključuje Srbljanović.