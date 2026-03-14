Mantra blokadera o fer izborima raspala se u paramparčad, pogotovo je to vidljivo proteklih dana kada se pred očima javnosti odvija prizor koji sve više liči na političku sapunicu nego na ozbiljan pokušaj organizovanja alternative vlasti.

Slučaj Smederevske Palanke i pokušaj sastavljanja zajedničke izborne liste opozicije i tzv. studentskog pokreta prerastao je u otvoreni obračun i međusobne optužbe, uz špijunske detalje koji su pokazali totalni amaterizam u blokaderskim redovima i iz senke izvukli nekoliko diletanata kojima je prepuštena vodeća uloga.

Prljav veš

Iz dana u dan akteri ovog špijunskog trilera iznose nov prljav veš, pa je tako student kodnog imena Alek (kasnije se ispostavilo da je reč o Aleksandru Živojinoviću) izašao u javnost sa novim optužbama koje, filmskim rečnikom rečeno, priču uvlače u porodičnu dramu.

Naime, Aleksandar Živojinović je za N1, pre svega, otkrio da mu "kodno ime" uopšte nije Alek, nego Ackel, odnosno da mu je to nadimak.

Aleksandar Živojinović otekio da nije Alek nego Ackela Foto: Printscreen N1

On je zatim ispričao kako su lideri opozicije Dragan Đilas i Zdravko Ponoš pokušavali da utiču na sastavljanje liste iz senke, navodno koristeći rodbinske veze. Jednoj grupi blokadera je bio sporan Ognjen Božović, koji je bio koordinator u Smederevskoj Palanci i u ime studentskog pokreta pregovarao o tome kako će izgledati ta lista. Živojinović je objasnio kako je došlo do ovog razlaza.

- Sporna je bila neurednost obaveštavanja s njegove strane (Ognjena Božovića), pretpostavljam najverovatnije zbog bliskih rodbinskih veza s ljudima koji su pokušali da kompromituju tu listu, kako studenata u Smederevskoj Palanci, tako i studenata u Beogradu s kojima je on imao komunikaciju. Ljudi koji su pokušali da kompromituju listu i koji su uticali na njen sastav i uslovno rečeno radili iz senke bliski su rođaci pomenutog studenta. Dakle, radi se o njegovoj majci i njegovom ujaku. Oni su povezani sa strankama SSP i Srce - rekao je on.

Šarlatani

Tako slučaj iz Smederevske Palanke i dalje budi intrige i postaje svojevrsna studija političkog amaterizma blokadera.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da su epizode iz Smederevske Palanke potvrda ogromnog političkog neznanja.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Blokaderi pokazuju šarlatanstvo na osnovnim proceduralnim pitanjima, kao što je predaja liste i potpisa. Nemaju ni minimum znanja, ali ni političke kulture, kao što vidimo. Ne zna se ko pije, a ko plaća. Sada svi pokušavaju, bilo da su rođaci određenih studenata, bilo da su rođaci funkcionera političkih partija, bilo neki skroz drugi, da se okoriste o tu ideju studentske liste ili kako god se to zvalo. Imaju mobilne timove, sinhronizovano deluju kao šačica ljudi koji su za to plaćeni, postoje neki aktivisti, nevladine organizacije i ostale grupe i onda oni idu i mešetare po celoj Srbiji. U tom javašluku nikom ništa nije jasno, pa ni njima. Samo kada dođe do konflikta, onda se oni prebroje, pa vide ko od koga dolazi, ko je koga poslao i slično. Na delu je jedna obična improvizacija kao izraz potpunog neznanja - ocenjuje Petričković.