Ovih dana otkriveno je da je u svoje vreme bivši potpredsednik hrvatskog parlamenta komediju Gordana Mihića "Siroti mali hrčki" prepisao(!) i promenio joj naslov, pa je kao svoje delo dao uglednom zagrebačkom pozorištu da je igra. Do sada je bilo oko sto pedeset izvođenja!

Za to vreme kritika ga je hvalila, divila se novoj, svežoj dimenziji hrvatskog humora koju je taj lopov, neki Stazić, uneo u hrvatsku kulturu!

Ali to nije sve. Koliko prekjuče, uhvaćen je i predsednik hrvatske vlade u jednoj takvoj krađi. Andrej Plenković, naime, prisvojio je "Šovinističku farsu". I još sebi dao glavnu ulogu.

- Prava Srba u Hrvatskoj sto odsto su zaštićena - izjavio je ovaj glavni junak šovinističkog vica zvanog hrvatska politika.

Proletos je uoči koncerta odveo svoju decu kod Tompsona da im ovaj podeli autograme, i da se svi zajedno slikaju, kako bi javnost bila obaveštena da vlada u punom kapacitetu stoji iza kontroverzne priredbe na kojoj se klicalo ustašama. A početkom februara Plenkovićeva vlada suspendovala je odluku gradske skupštine Zagreba da se zbog veličanja ustaškog režima Tompsonu zabrane koncerti u prestonici, i mimo svojih ovlašćenja organizovala nastup ovog pevača na dočeku nacionalne rukometne reprezentacije.

Plenković je premijer države u kojoj se dizanje ruke u nacistički pozdrav i uzvikivanje pozdrava „Za dom spremni!" ne kažnjava, na vašarima se prodaju ustaške kape i simboli, nema skupa više od stotinu ljudi a da bar jedan nema zloglasnu crnu uniformu...

I taj i takav premijer vlade kaže da su "prava Srba u Hrvatskoj sto odsto zaštićena".

Plenković se popravio. Mislimo "popravio" u smislu u kojem se deca podgoje, ojačaju... Do skoro su ga u Hrvatskoj zvali "anemični Plenki", a sad je izrastao u punokrvnog šovinistu. Sad je to siledžija koji šeta svog opasnog psa i Srbima u parku s visine govori da su glupi što se boje, da im krvožedna životinja neće ništa. Da su im prava sto odsto zaštićena...

Isto važi i za vojni savez Hrvatske sa Prištinom i Albanijom.

- Ne pada nam na pamet, kao ni Albaniji ni Kosovu, ugrožavati bilo čiji teritorijalni integritet - ispričao je Plenković pre tri dana još jedan vic.

Hrvatska vlada je ovih dana puna sebe jer su potpisali ugovor o kupovini 44 savremna tenka tipa "leopard", a tamošnji vojni analitičari objašnjavaju da se ovo oruđe može koristiti samo prema Srbiji i Mađarskoj.

A što se "leoparda" tiče, predsednik države Zoran Milanović, aludirajuči na balističke rakete koje je nabavila Srbija, rekao je:

- Umjesto proturaketnih sustava mi najprije kupujemo tenkove, kao pravi krkani!

I tu negde leži odgovor na pitanje zašto su (se) hrvatski političari zaigrali u ovoj šovinističkoj farsi.

Plenković je posle organizovanja dočeka rukometaša sa Tompsonom, ostvario svoj najbolji rejting koji je za čak šest odsto bio viši u odnosu na decembar i iznosio 17,9 posto. Iz istog razloga je Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu - hrvatskoj javnosti najbolje se prodaje mržnja prema Srbima.

Ali ni sada to nije sve.

Plenković je zbog srpskih balističkih raketa prijavio NATO-u Srbiju kao "opasnu državu". Iako na prvi pogled to izgleda besmisleno, jer NATO vrlo dobro zna čime Srbija raspolaže, a nismo ni krili od njih šta sve imamo, ovaj Plenkovićev potez ima svoju logiku i svoju svrhu. Hrvatska politička vrhuška stvara sebi alibi za kupovinu dodatnog naoružanja i ugovore sa provizijom...

Za sve promašaje u unutrašnjoj politici, inflaciju, pad prihoda od turizma, bujanje korupcije, brojne afere o kojima bruji EU, krivi su im Srbi. Kao i 1995. godine, pa 1991. zatim 1971. godine i 1941...

U tim godinama nekad smo bili na istoj strani istorije, nekad na različitim, ali je naša strana uvek bila prava. Tako će i ostati.

Kao što ćemo im i dalje davati da prepisuju naše komedije da bi obogatili svoju kulturu.