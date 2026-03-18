- Ima jedna srpska poslovica koja najbolje ovo opisuje: Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Miro Bulj se ponosi zločinima koje su počinili 1995. godine. Tada je načinjeno najveće etničko čišćenje u Evropi od Drugog svetskog rata, kada su ubijali srpsku nejač, decu, žene koji su pokušavali da se sklone od njihovog pogroma. Na traktorima koji često upotrebljavaju kao termin, ne beže ni vojnici, niti je traktor vojno vozilo, pa da možete da kažete da se neko kretao vojnoj koloni - rekao je Glišić.

Dodao je da se Miro Bulj ponosi time što su porodice tada pokušavale da se sklone od njihovog pogroma i zločina.

- Za njega je to super, on se time ponosi, pokušava da bude čak i duhovit koristeći termin traktor. Moram da mu kažem: Traktori ne lete, ali lete rakete. Lete rakete koje smo nabavili kako bi se zaštitili od vas ustaša i koljača koji biste ponovo da nas koljete, udružujete se sa Tiranom i Prištinom kako biste ponovo napravili neki savez, kako bi napravili neki pogrom, neku Oluju - dodao je Glišić.

Prema njegovim rečima, ako su dobro slušali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, trebalo je da zapamte da se nikada više neće desiti pogrom kao što je Oluja i da nikada nećemo dozvoliti da se ponove takvi zločini.

- Hrvati su autori jednog od najvećih genocida tokom Drugom svestkom ratu, to je Jasenovac. Posle Drugog svetskog rata, autori su najvećeg etničkog čišćenja koje se desilo na prostorima Evrope i hvala Vučiću i svima koji pomažu i čine da država danas bude toliko jaka da odvrati zlikovce poput Bulja, koji bi ponovo da kolju srpsku nejač - istakao je Glišić.

Ministar je podvukao da mi nikome ne pretimo i ne želimo nikoga da napadnemo, ali da "naše rakete lete".

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj, podsetimo, ponovo je danas zapretio "Olujom" i uputio provokacije ministru Glišiću, nakon što je pre par dana na Fejsbuku sramno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučiča.