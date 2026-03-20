Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević položio je danas kamen temeljac za novi lovački domi u Knjaževcu i tom prilikom istakao da je lovni turizam ozbiljan resurs koji Srbija poseduje.

Vučević je, obraćajući se okupljenim lovcima iz opštine Knjaževac, istakao da Srbija ima šansu za dalji razvoj i napredak lovnog turizma, posebno na istoku i jugoistoku države.

Ocenio je da lovci u Srbiji moraju biti kategorisani i uvaženi spram organizacije i znanja kojim raspolažu i ukazao da je to veoma važno jer se često pravi narativ da lovci moraju biti isključeni iz društva.

Vučević je rekao da lovci moraju biti partner države u rešavanju pitanja vezanih za lovstvo i održavanja svih prirodnih resursa, a koji se tiču lova.

- Razumeli smo pitanje da lovci jednostavnije nabavljaju oružje i da sve ono što se tiče normalnog funkcionisanje lovstva funkcioniše i bude organizovano kako treba. To je za mene ključna poruka, a drago mi je da su i gradonačelnik, odnosno predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić i predsednik Republike Aleksandar Vučić uradili ono što su se dogovorili, odnosno da je krenula izgradnja ovog doma, vaše buduće kuće - rekao je Vučević.

On je lovcima poželeo što više druženja, što više gostiju i prijatelja iz zemlje i inostranstva.

- Dobar pogled vam svima želim, disciplinu, da se uvek svi vraćate zajedno i veseli, živi i zdravi iz lova. Da se družite, da čuvate prirodne resurse, da ulažete u obnovu celog kompleksa i svega ono što predstavlja ambijent lova - kazao je Vučević.

Predsednika SNS-a je u Knjaževcu dočekalo oko 300 lovaca iz te opštine, a kamen temeljac za novi lovački dom je položio zajedno sa predsednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem i predsednikom Lovačkog udruženja "Knjaževac" Markom Stojanovićem.

Stojanović je u razgovoru sa Vučevićem istakao je da je lovni turizam u razvoju i da im nemački, austrijski, italijanski i mađarski lovci redovno dolaze u goste.

Takođe, domaćini iz lovačkog udruženja i opštine Knjaževac naglasili su da država trenutno ulaže u reintrodukciju jelenske divljači, odnosno da je do sada preseljeno 30 jedinki iz AP Vojvodine i JP "Srbijašume".

Na pitanje Vučevića šta se od divljači nalazi u šumama opštine Knjaževac, domaćini su naveli da su prisutne divlje svinje, jelenska divljač, ali i šakali.

- Kada nema vukova, šakali kolo vode. Hoće šakali vuka da pobede, ali ne ide. Ko je razumeo razumeće, shvatiće da šakali ne mogu da pobede vuka. Niti je bilo niti će biti - rekao je Vučević.

Odluka o izgradnji novog lovačkog doma doneta je u oktobru 2025. godine na sednici Skupštine opštine Knjaževac, a sredstva za izgradnju od 23,5 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije i opštine Knjaževac.

Projektom se predviđa izgradnja nestambenog objekta sa namenom za privremeni boravak, odnosno za potrebe okupljanja i prenoćišta korisne površine 769 metara kvadratnih.

Predsednik Lovačkog udruženja Marko Stojanović rekao je za beogradske medije da je novi lovački dom višegodišnja želja lovaca i dodao da je to udruženje kupilo parcelu i izradilo kompletan projekat budućeg doma.

Stojanović je naveo da se lovački dom gradi u blizini Džervinove vile, simbola Knjaževca i istakao da će sa njegovom izgradnjom taj deo opštine dodatno da se razvija, čime će biti još lepši i privlačniji, kako za turiste, tako i za građane Knjaževca.

Naglasio je da je u februaru prilikom posete Knjaževcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao izgradnju lovačkog doma, a da je država potom prebacila novac opštini za izradu planiranog projekta.