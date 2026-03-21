U izbornoj godini, posebno uoči predstojećih lokalnih izbora, srpska politička scena ključa od opasnih inicijativa koje zagovaraju blokaderi, svesni sopstvene političke nemoći. Samoorganizovane "brigade" i paravojne formacije postaju novi "arsenal" kojim se privlače ekstremisti, a pozivi na mobilizaciju građana mirišu na ulični rat i nemire.

Put ka nasilju

Posebno zabrinjava kad blokaderi otvoreno najavljuju akcije i blokade ako izborni rezultati ne idu u njihovu korist, što ne može biti politička borba, već direktan put ka nasilju, upozoravaju sagovornici Kurira.

Petar Đurić iz pokreta "Ćale, ovo je za tebe", već hapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, ponovo baca benzin na vatru. Ovaj kontroverzni blokader poziva građane da se pridruže "antićaci brigadi", nekakvoj samoorganizovanoj paravojnoj formaciji koja ne samo da miriše na haos i ulični rat već i otvoreno priziva takav ishod.

U vreme kad mnogi od njegovih istomišljenika otvoreno najavljuju blokade i akcije posle izbora ako ne dobiju ono što žele, ovakav poziv nije ništa drugo do direktan recept za nasilje i nemire, ocenjuje za Kurir potpredsednik Centra za društvenu stabilnost Ljubomir Đurić.

- Bilo kakvi pozivi na "mobilizaciju" ili organizovanje ljudi u formacije su veoma opasni u trenutnoj atmosferi. Ovakve izjave pomeraju granicu prihvatljivog političkog delovanja i normalizuju ideju sukoba kao dela političke borbe. Ovo, nažalost, nije izolovani incident, već odraz društvene slike u kojoj se nalazimo prethodnih godinu i po dana. Ovaj poziv mora naići na širu društvenu osudu, jer kad se politička scena navikne na ekstrem, svaki sledeći korak deluje manje šokantno - naglašava Đurić.

Osuda pretnji

I politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da treba najoštrije osuditi ovakve najave i opasno delovanje Petra Đurića.

- Ovakav pokušaj organizovanja paravojnih formacija predstavlja direktan i brutalan napad na ustavni poredak i bezbednost svakog građanina Srbije. Jasno je da se ovde radi o već viđenom i dobro poznatom scenariju. Svesni da na demokratskim izborima ne mogu da dobiju ni poverenje ni glas naroda, pojedinci poput Đurića sad otvoreno pripremaju teren za izazivanje haosa. Pokušaj formiranja ove jedinice nije ništa drugo do najava nasilnog preuzimanja vlasti nakon izbornog poraza koji ih neminovno čeka. Pošto ne mogu da pobede voljom građana, oni pokušavaju da se organizuju u grupe koje bi terorisale narod i silom nametale svoju volju - upozorava Lisica.

On podseća da je u Srbiji formiranje bilo kakvih paravojnih formacija strogo zabranjeno zakonom.

- Svako ko učestvuje u organizovanju, naoružavanju ili obučavanju ovakvih grupa čini teško krivično delo za koje su predviđene višegodišnje kazne zatvora. Srbija nije zemlja bezakonja u kojoj pojedinci mogu da prave privatne vojske za zastrašivanje neistomišljenika. Republika Srbija ima svoju legitimnu vojsku i svoju policiju. To su jedine oružane snage kojima naš narod veruje i koje su jedine ovlašćene da čuvaju mir i bezbednost države. Očekujemo da nadležno tužilaštvo hitno i odlučno reaguje na ove izuzetno opasne pretnje, jer institucije ove zemlje neće dozvoliti da iko ruši stabilnost Srbije - zaključuje Lisica.