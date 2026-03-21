Sapunica o "velikim pobedama" blokadera pukla je brže nego što su očekivali. Od pompeznih najava o totalnoj dominaciji 29. marta, sa blokaderskih medija sada ponizno poručuju da bi im i jedna jedina opština bila premija.

Dok Jelena Vejnović pobedu vidi u samom izlasku građana na birališta (čudna li čuda), prava istina izbila je na videlo kod pitanja o izbornoj noći: svesni da nemaju glasove, ponovo prizivaju haos i ulične nerede kao jedini preostali program.

Naime, blokader Aleksa prilikom gostovanja na "Novoj S" izjavio je da je "ogromna pobeda ako pobede na jednom mestu". I tako se od "totalne dominacije" došlo do toga da bi za njih pobeda na lokalnim izborima bila ako bude "tesno u opštinama".

"Pobedom na jednom mestu mi ćemo dati primer da je ovaj režim ranjiv, a sada ja očekujem da će na svakom mestu biti neizvesno, što bi po mom nekom pogledu značilo da smo mi svuda pobedili... Ali neću se razočarati ako ne pobedimo ni u jendom mestu... Razočaraću se ako na parlamentarnim izborima ne ostvarimo željeni rezultat", izjavio je blokader kao da ti isti ljudi na lokalnim ne glasaju i na parlamentarnim izborima!

A onda je Jelena Vejnović, kandidatkinja sa tzv. studentske liste "Mladi za Palanku - sami protiv svih" izjavila da će za njih "pobeda biti - velika izlaznost".

"Za početak pobeda će biti što veća izlaznost građana", izjavila je ona, a zatim ih je voditelj upitao šta im je plan u izbornoj noći ako vlast proglasi pobedu, a onda su nam blokaderi potvrdili da je njihov jedini plan i program kao i prethodnih godinu i po - haos na ulicama Srbije!

Ali sve ovo što smo napisali ni približno ne dočarava kako to zvuči dok ne čujete ove blokadere.

Izvolite snimak koji kruži društvenim mrežama: