SRBIJA U SIVOJ ZONI SVETSKIH PREVIRANJA! Analitičari: Na dobrom smo putu dokle god znamo šta su nam nacionalni interesi, poštuju nas!
Treći svetski rat će biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo, rekao je pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za nemački list "Berliner Cajtung", a analitičari ocenjuju za Kurir da, iako složene trenutne svetske geopolitičke okolnosti neminovno moraju da imaju uticaja i na Srbiju, našu zemlju u budućnosti može da zaštiti isto što nas štiti i sada - jasna, nezavinsa u suverena politika.
Naime, srpski predsednik je u ovom intervjuu kazao da je "Treći svetski rat možda već počeo, samo još ne govorimo o tome zvanično" i dodao da borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo, a napomenuo je i da su prvi i drugi svetski rat počeli kao regionalni sukobi.
- Nastaviće se to i rađaće se novi i još teži sukobi. I predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva zato što će biti korišćeno oružje koje je samo jednom u svetu korišćeno - kazao je Vučić nedavno tokom predstvaljanje nacionalne strategije Srbija 2030.
Dogovor velikih sila
Karijerni diplomata Branko Branković kaže za Kurir da je Srbija krenula u dobrom pravcu tačno definišući šta su joj nacionalni i državni interesi, kao i da su to shvatili svi u međunarodnoj zajednici, a neki i krenuli našim stopama.
- Mislim da Trećeg svetskog rata kao takvog neće biti jer njega mogu da započnu samo velike sile, a taj scenario je "otpisan" nakon rešavanja Kubanske krize 1963. kada su se Amerike i Rusija dogovorili da jedna velika sila nikad neće napasti drugu veliku silu. Regionalni ratovi su tu i naravno da to ima uticaja na sve, ali velike sile neće jedne drugima da staju na žulj. Sada je na svetskom planu u toku borba za intrese, stari poredak je srušen, a novi poredak se stvara i tu se pojavljuje velika vojna, ekonomska i politička sila BRIKS, plus Indija, Južna Afrika i Brazil, koja se bori za multipolarni svet, uz poištovanje međunarodnog prava. SAD su jaka sila, ali sa ujedinjenim zemljama BRIKSA teško mogu izaći na kraj i zato sada pokazuju mišiće i brane svoje interese u raznim sferama - objašnjava Branković i dodaje da geopoltičke okolnosti neminovno utiču i na našu državu:
- Srbija je mala, ali nije zanemarljiv faktor u svemu tome. Pokazali smo da znamo šta su nam nacionalni i državni interesi, i zbog toga nas mnogi mrze, ali nas ipak poštuju. Naša uloga je značajna, jer su za primer počele da nas uzimaju države poput Mađarske, Slovačke i nedavno Španije... Dakle, dok budemo jasno znali šta su naši nacionalni interesi i budemo vodili suverenu i nezavisnu politku, beskompromisno prateći naše interese - bićemo na pravom putu i bićemo cenjena država na međunarodnom planu.
Front i pozadina
Analitičar Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da je globalni indeks geopolitčkog rizika u porastu godinama u kontinuitetu, od "agresije na Ukrajinu do današnjih aktivnih sukoba na Bliskom Istoku", ali naglašava i da je scenario pred Srbijom veoma izazovan, jer nismo izolovano ostrvo.
- Karakter savremenih konfilkata vise nije ograničen samo na bojno polje, imamo dronove i bespilotne letilice koje mogu leteti 1.000 km, sajber napade, sabotaže i druge hibridne pretnje koje duboko pogađaju civilno stanovništvo u pozadini. Obrisana je granica između fronta i pozadine. Zbog svega toga jedna od ključnih stvari je nacionalna otpornost kao zbir pilitičke, društvene, ekonomske i energetske stabilnosti jednog društva, uključujući i Srbiju - kaže Obradović i dodaje:
- Zbog izuzetno složene situacije u našem bezbednosnom okruženju, svakim danom imamo sve manje vremena u kome treba doneti strateške odluke i zauzeti sigurniju poziciju. U vreme svetskih previranja, pod najvećim rizkom su one države koje mogu poslužiti kao poligom za vojne i ne vojne konfrontacije. Srbija je nesvrstana po svom položaju i nalazi se u sivoj zoni i zato je od ključnog značaja pravilno strateško promišljanje predsednika Vučića, koji jedini ima kapacitet, podršku i obavezu da donese najbolje moguće odluke za nasu drzavu.
Kurir Politika