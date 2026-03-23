Slušaj vest

Treći svetski rat će biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo, rekao je pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za nemački list "Berliner Cajtung", a analitičari ocenjuju za Kurir da, iako složene trenutne svetske geopolitičke okolnosti neminovno moraju da imaju uticaja i na Srbiju, našu zemlju u budućnosti može da zaštiti isto što nas štiti i sada - jasna, nezavinsa u suverena politika.

Naime, srpski predsednik je u ovom intervjuu kazao da je "Treći svetski rat možda već počeo, samo još ne govorimo o tome zvanično" i dodao da borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo, a napomenuo je i da su prvi i drugi svetski rat počeli kao regionalni sukobi.

Intevju Aleksandra Vučića za Berliner cajtung Foto: Printscreen Berliner Cajtung

- Nastaviće se to i rađaće se novi i još teži sukobi. I predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva zato što će biti korišćeno oružje koje je samo jednom u svetu korišćeno - kazao je Vučić nedavno tokom predstvaljanje nacionalne strategije Srbija 2030.

Dogovor velikih sila

Karijerni diplomata Branko Branković kaže za Kurir da je Srbija krenula u dobrom pravcu tačno definišući šta su joj nacionalni i državni interesi, kao i da su to shvatili svi u međunarodnoj zajednici, a neki i krenuli našim stopama.

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da Trećeg svetskog rata kao takvog neće biti jer njega mogu da započnu samo velike sile, a taj scenario je "otpisan" nakon rešavanja Kubanske krize 1963. kada su se Amerike i Rusija dogovorili da jedna velika sila nikad neće napasti drugu veliku silu. Regionalni ratovi su tu i naravno da to ima uticaja na sve, ali velike sile neće jedne drugima da staju na žulj. Sada je na svetskom planu u toku borba za intrese, stari poredak je srušen, a novi poredak se stvara i tu se pojavljuje velika vojna, ekonomska i politička sila BRIKS, plus Indija, Južna Afrika i Brazil, koja se bori za multipolarni svet, uz poištovanje međunarodnog prava. SAD su jaka sila, ali sa ujedinjenim zemljama BRIKSA teško mogu izaći na kraj i zato sada pokazuju mišiće i brane svoje interese u raznim sferama - objašnjava Branković i dodaje da geopoltičke okolnosti neminovno utiču i na našu državu:

- Srbija je mala, ali nije zanemarljiv faktor u svemu tome. Pokazali smo da znamo šta su nam nacionalni i državni interesi, i zbog toga nas mnogi mrze, ali nas ipak poštuju. Naša uloga je značajna, jer su za primer počele da nas uzimaju države poput Mađarske, Slovačke i nedavno Španije... Dakle, dok budemo jasno znali šta su naši nacionalni interesi i budemo vodili suverenu i nezavisnu politku, beskompromisno prateći naše interese - bićemo na pravom putu i bićemo cenjena država na međunarodnom planu.

Front i pozadina

Analitičar Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da je globalni indeks geopolitčkog rizika u porastu godinama u kontinuitetu, od "agresije na Ukrajinu do današnjih aktivnih sukoba na Bliskom Istoku", ali naglašava i da je scenario pred Srbijom veoma izazovan, jer nismo izolovano ostrvo.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu: Scenario pred Srbijom je veoma izazovan jer nismo izolovano ostrvo. Foto: Kurir Televizija

- Karakter savremenih konfilkata vise nije ograničen samo na bojno polje, imamo dronove i bespilotne letilice koje mogu leteti 1.000 km, sajber napade, sabotaže i druge hibridne pretnje koje duboko pogađaju civilno stanovništvo u pozadini. Obrisana je granica između fronta i pozadine. Zbog svega toga jedna od ključnih stvari je nacionalna otpornost kao zbir pilitičke, društvene, ekonomske i energetske stabilnosti jednog društva, uključujući i Srbiju - kaže Obradović i dodaje:

- Zbog izuzetno složene situacije u našem bezbednosnom okruženju, svakim danom imamo sve manje vremena u kome treba doneti strateške odluke i zauzeti sigurniju poziciju. U vreme svetskih previranja, pod najvećim rizkom su one države koje mogu poslužiti kao poligom za vojne i ne vojne konfrontacije. Srbija je nesvrstana po svom položaju i nalazi se u sivoj zoni i zato je od ključnog značaja pravilno strateško promišljanje predsednika Vučića, koji jedini ima kapacitet, podršku i obavezu da donese najbolje moguće odluke za nasu drzavu.