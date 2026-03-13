Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa novinarima da mu je potpuno jasno zbog čega se u regionu formiraju novi vojni savezi, poručivši da Srbija razume političke poruke koje stoje iza takvih poteza.

Govoreći o aktuelnim bezbednosnim kretanjima, Vučić je rekao da Srbija ne može da se pravi naivna i da dobro razume šta se dešava u regionu.

- Iz neke lažne, diplomatske pristojnosti moramo da se pravimo blesavi. Pa nismo. Razumemo da ćemo biti tvrd orah za sve vas. Činjenica je da je taj savez formiran protiv Srbije – rekao je Vučić.

On je naglasio da Srbija, uprkos takvim potezima, mora da ostane fokusirana na očuvanje stabilnosti i mira, kao i na sopstveni ekonomski razvoj.

- Naš odgovor mora da bude da Srbija ostane netaknuta i da sačuva mir i stabilnost. Da radimo svoj posao, da pravimo dobru rakiju, sadimo šljive i budemo ekonomski jaki – poručio je predsednik.

Vučić je dodao da ne veruje u priče koje pokušavaju da predstave drugačije razloge za formiranje takvih saveza i istakao da Srbija jasno vidi političku pozadinu tih poteza.

- Da nam pletu mrežu oko naše zemlje? Ja nisam toliko glup i naivan – rekao je Vučić.

Istakao je i da Srbija nije država kojom upravlja jedan čovek, već da o njenom putu odlučuju građani.

- Ovu zemlju ne uređujem ja, nego građani Srbije – zaključio je predsednik.

Kurir.rs

