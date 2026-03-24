Slušaj vest

Ostalo je još šest dana do redovnih izbora u 10 opština u Srbiji, a najverovatnije sedam do osam meseci do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Protivnici vlasti već sad mogu da se profilišu i to na osnovu ponašanja godinama unazad, naročito poslednjih petnaest meseci. Izborne liste u 10 opština su predate, a ostalo je još da građani svojim glasanjem izraze volju i time odaberu pobednike.

Treba se malo pozabaviti profilom i suštinom opozicije u Srbiji. Poslednjih petnaest meseci profilisala se i nastala jedna nova grupacija "studenti blokaderi", koji su u početku negirali i isticali da ne žele da se bave politikom, a sada su potvrdili da imaju političke ambicije i da žele da učestvuju na izborima. O ovoj grupaciji svoja mišljenja iznose politikolozi i analitičari i ne pronalaze odgovarajuću definiciju.

O studentima u blokadi, čiji je osnovni program, kako im u samom nazivu stoji, blokada i negacija svega i svakoga u Srbiji, ispoljavanje neviđene količine nasilja na ulicama, neskrivene saradnje sa ideolozima iz inostranstva, kao i ilegalno delovanje, trebalo bi mišljenja da daju sociolozi, psiholozi, psihijatri, a bogami i naše određene službe, kao što je MUP, BIA...

Blokaderi prave haos u Beogradu Izvor: Kurir

A kakvo je ponašanje opozicije u Srbiji od 2012. godine?

U svim raspisanim izborima, od 2012.godine do danas i pored neverovatno spuštenog cenzusa sa 5 na 3 odsto, opozicija je ostala ono što jeste, a to je opozicija.

Imaju neke od opozicionih stranaka svoje predstavnike u republičkom parlamentu, koji deluju apsolutno suprotno od onoga kako opozicija treba da deluje u parlamentarnim demokratijama. Pokušavaju da blokiraju rad parlamenta svojim nedolaskom na sednice, što je bezuspešni pokušaj, obzirom da vlast ima parlamentarnu većinu. Normalno opozicione parlamentarne stranke, kao i poslanici, koji redovno primaju prinadležnosti koje im pripadaju.

Ovakvim svojim radom obesmislili su svaki listić i svakog građanina koji je za njih glasao, a ako se pojave na sednici parlamenta preduzimaju nasilne i destruktivne radnje, ne bi li prekinuli sednicu, vršeći brutalno nasilje, što su svi u Srbiji mogli da gledaju preko malih ekrana. Uloga opozicionih poslanika svela se na apsolutnu kritiku svakog zakona, amandmana ili predloga koji je dat od vladajuće većine. Konstruktivne kritike nikad nije bilo, a takođe ni kontra predloga. Sigurno da na ovakvoj opoziciji može našoj vladajućoj većini da pozavide sve kolege iz Zapadne Evrope!

Omiljeno mesto ispoljavanja svog delovanja sveukupna opozicija vidi na ulici, a osnovni program, pored nasilja, je kritika vlasti , a pogotovo predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je sa svojim uspesima crvena marama pred očima njihovih lidera čak i noću kad spavaju!

I u ovoj izbornoj godini, koja je nikad više turbulentna u svetu, zbog rata na Bliskom Istoku koji se širi, sa posledicama na sve zemlje, pa i na Srbiju, rata u Ukrajini koji ulazi u petu godinu, čije posledice i mi osećamo, opozicija ima samo jedan program, a to je "UA, VUČIĆ!" I to UA na ovu vlast i njenog predsednika, koji nam obezbeđuje neutralnost, mir i stabilnost, snabdevenost energentima i svim potrepštinama za svakodnevni život i dalje radi na razvoju, ekonomskom i vojnom jačanju Srbije!

Opozicija nije u stanju, sem primitivnog vređanja i ismejavanja, koji se njoj kao bumerang vraća, da trenutno iznese nijednu argumentovanu kritiku protiv vlasti i predsednika Republike. O nekom programu, koji bi mogli da iznesu, koji bi sadržao kakvu dobrobit za građane, nema ni govora!

Za sedam dana znaćemo rezultate opštinskih izbora u Srbiji, koji nemaju samo lokalni značaj, a iako nisu reprezentativni uzorak, pokazaće raspoloženje građana prema ovoj vlasti i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!