Slušaj vest

Hrvatska ne prestaje od opsesivnog medijskog praćenja političkih dešavanja u Srbiji, a pojedini mediji iz ove države više i ne kriju da je jedini cilj njihovog izveštavanja prozivanje i omalovažavanje Srbije. Nakon komentarisanja naoružanja Srbije i novih kineskih hipersoničnih balističkih raketa, pre dva dana trn u oku bio im je i patrijarh Porfirije i Srpska pravoslavna crkva i to samo zato što je u dobrim odnosima sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

.

Foto: Printscreen

Sada im je na meti bio i predizborni miting Srpske napredne stranke koji je održan u subotu Beogradu, a koji je okupio više od 70.000 ljudi.

- Naša politika je politika mira, stabilnosti, bezbednosti. Naša politika je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Moramo da budemo posvećeni tim vrednostima i moramo još mnogo toga da uradimo - rekao je tada Vučić i naglasio da je tokom poslednje četiri godine Srbija pokazala da je samostalna i slobodna zemlja.

To je očigledno pokrenulo histeriju među hrvatskim medijima, pa je tako "Večernji list" objavio tekst sa sramnim naslovom "Vučićevi skupovi izgledaju kao sajam mafije. Tu je bilo više godina zatvora nego u Centralnom zatvoru u Beogradu".

Foto: Printscreen

Pukovnik u penziji prof Ilija Kajtez kaže za Kurir da Srbi, kada imaju problem sa tim šta je u državi važno i vredno i šta je to što treba da se brani, onda najbolje to pokažu oni koji nas blago rečeno, ne vole, a to su u ovom slučaju Hrvati.

- Oni uvek nepogrešivo napadaju ono što je kod nas najvrednije, a to je Srpska pravoslavna crkva, patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić koji im je trn u oku, jer razvija Srbiju na način koji je njima neprihvatljiv. Srbija krupnim koracima napreduje u ekonomskom, političkom, diplomatskom i vojnom smislu, sto je njima apsolutno neprihvatljivo i ne mogu nikako sa tim da se pomire - kaže Kajtez.

Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je očigledno da Hrvatska radi zajedno sa blokaderima, koji su, kako je rekao, imali osnovni zadatak u poslednjih 15 meseci, a to je da zaustave Srbiju, da umesto reda, poretka, izgradnje i razvoja, unesu, gde god je moguće, haos.

- Da se potputno uruše institucije Srbije, da se unište svi autoriteti, od autoriteta tradicije, porodice, crkve, institucije vlasti i oni su tu maksimalno bili sinhronizovani, s jedne strane blokaderi, s druge strane oni u regiji, koji ne vole napredak i napredovanje Srbije i Srba i naravno, strani centri moći koji iz svojih geopolitičkih razloga, ne žele jednu stabilnu i slobodarsku Srbiju. Očigledna je i matrica delovanja: uvek najpre opozicioni mediji u Srbiji počnu da vređaju predsednika države, a onda taj isti narativ preuzmu mediji i političari u Hrvatskoj. Mene to ne čudi jer očigledno je da je Hrvatska glavni zaštitnik blokadera, a možda i njihov finansijer - rekao je Kajtez.

Govoreći o NATO bombardovanju SRJ, Kajtez je podsetio da je na današnji dan bilo bomardovanje zemlje i naroda, koji je uvek smetao svima, koga su želeli da pokore i stave u poziciju da budu nečije sluge i da radi za tuđe interese.

- Ovi koji nas napadaju iz regije, oni su uvek stajali na stranu upravo tih okupatora i onda se dodvoravaju tzv. saveznicima, koji su činili zločine prema Srbima. Prema tome, šta ostaje Hrvatima, kada je miting bio izuzetan, kada je predsednik Vučić i njegova partija okupila 80.000 ljudi, kada je pola njih moralo biti van Arene, nego da pokušaju da sve to omalovaže i da to okrenu na neki način naglavačke. Međutim, ko ima oči videće, ko ima uši čuće - rekao je Kajtez.

Srbija koja poštuje svoje ime, tradiciju i korene

Sagovornik Kurira je ukazao da se na mitingu, koji je održala SNS, radilo o tome da se Srbija pokazala kao dobra i tradicionalna država koja poštuje sebe, svoje ime, tradiciju, korene i porodicu.

- Jako je važno istaći da je Vučić na skupu jako vodio računa o svakoj reči. Nije dozvolio da ga ponese nikakva emocija. Kad izađete pred toliki broj ljudi, ponesu vas emocije, a predsednik ima jednu izgrađenu državničku vertikalu, gde je on veoma vodio računa o svakoj reči, uključujući naše susede, jer je i njima pružio ruku, kao i blokaderima koji su pokušali da zaustave život u Srbiji - kazao je Kajtez.

Dodao je da je predsednik sa državničke pozicije poslao poruke mira, tolerancije, suživota i dobrosusedskih odnosa.

- Ja ne znam šta smeta Hrvatima u njegovom načinu govora. Nijednu ružnu reč nije rekao protiv bilo koga, bio je čovek mira, pomirenja, tolerancije. Reči su reči i onda kada izgovorite reč, ona je vaš gospodar, a vi ste gospodar neizgovorene reči. Predsednik se toga drži, ali delima pokazuje šta radi, naoružanjem, izgradnjom mostova, auto-puteva, susretima sa svim državnicima sveta. Dakle reči su takve kakve su, državničke, odmerene, pomirljive, ali dela su jaka, moćna i snažna. Hrvati imaju dobrog razloga da se nerviraju, ali dok to njima smeta, znači da smo mi zajedno sa predsednikom Vučićem na dobrom putu - zaključio je Kajtez.