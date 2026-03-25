Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je na napade Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde.

Dragan Đilas je prethodno na Iks mreži, baš na godišnjicu početka NATO agresije na SRJ, pisao o koaliciji SPS-SRS-JUL, oformljenoj godinu dana pre početka bombardovanja Jugoslavije od strane 19 NATO zemalja, navodeći kako je time poleo "najmračniji period tragičnih devedesetih" a ta njegova objava izazvala je oštre reakcije. I šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov upitao je "Kome treba i ko bi ikada glasao za biće, koje na dan kada je NATO izvršio agresiju na SRJ, ni slovom ne osudi agresiju i agresora, nego vodi obračun sa tadašnjom vlašću?".

Na to je zatim reagovao Dragan Đilas koji je za Jovanova napisao da je "pokvaren tip" ali "nije glup".

Nije se dugo čekalo na odgovor Milenka Jovanova.

- I baš zato što nisam glup, odlično vidim šta radiš, koliko si zao i pomahnitao od mržnje prema Aleksandru Vučiću. A nije bilo tako. Hvalio si njegove projekte, njegovu energiju, njegove rezultate, darivao mu medalje i sve to toliko snishodljivo radio da bi svakome drugom od toga pripala muka. Ali ne i tebi. A onda, kako to obično i biva, otišao si u drugu krajnost. Zbog neuzvraćenog divljenja, ili čega već, potpuno svejedno - naveo je Jovanov.

Kako dalje kaže - šta god bio razlog, jadno je što Đilas u sopstvenoj zemlji traži opravdanje za brutalnu agresiju na nju.

- Ličiš, oprosti Bože , na one manijake što isprebijaju ženu, pa kažu da je sama tražila batine i da je ona kriva što je prebijena, a ne oni. Uzgred, šta si ti radio u to vreme kada su bombe padale po glavama ljudi? Jesi li bio u Srbiji uopšte, ili si sa bezbedne udaljenosti priželjkivao pad vlasti, da bi se vratio i obogatio se? Najzad, nemam problem da se javno prepucavam sa tobom da bih ti pomogao da dokažeš da treba da postojiš na političkoj sceni. Mada mislim da ti je ta priča završena, ali 'ajde... Prosto, svako u tome ima svoj interes. Ti da politički pretekneš, a ja da obezbedim da opozicija ima nekoga poput tebe, nesposobnog i neupotrebljivog, koji nikada i nigde ne može da nas ugrozi - istakao je šef poslaničke grupe SNS i dodao:

- Samo moraćeš ubuduće više da se potrudiš ako želiš da ti odgovaram, ali i da povedeš računa šta pričaš. Jer, džaba ti prepucavanje i ovaj igrokaz sa mnom kada u danu kada je NATO započeo sa ubijanjem ove zemlje, njenih građana, dece, ti o tome ne kažeš ni reč, nego se obračunavaš sa tadašnjom vlašću. To je odvratno. I gadi se srpski narod takvih. I tu onda ni ovakvo prepucavanje ništa ne može da ti pomogne...