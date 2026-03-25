Do lokalnih parlamentarnih izbora u 10 samouprava u Srbiji ostala su još samo četiri dana. Funkcioneri i predstavnici Srpske napredne stranke to vreme, kao i nedelje koje su prethodile, koriste za obilazak terena i razgovor sa građanima, pokušavajući da dopru do svačijeg problema i nađu rešenje, opozicija u nedostatku bilo kakvog programa i ideje preko svojih blokaderskih medija pokušava da proturi tezu da su studenti spremni za glasanje, a da vlast, sa druge strane, "deli flajere u kojima pozivaju na bojkot izbora"!

Ovakve tvrdnje da vlast, navodno, podstiče bojkot izbora u trenutku kada su svi funkcineri SNS-a u predizbornoj kampanji i na terenu sa glasačima predstavlja klasičan prime medijske manipulacije i pokušaj da se unapred delegitimiše izborni proces, ocenjuju sagovornici Kurira.

Činjenice

Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije za praćenje izbora OKO, kaže za Kurir da stanje na terenu u potpunosti demantuje tvrdnje blokaderskih medija.

- U realnosti, svedoci smo intenzivne kampanje predstavnika SNS na terenu, njihove svakodnevne komunikacije sa građanima i naporima da se birači motivišu da izađu na izbore. Posebno je problematično što se u takvim narativima potpuno zanemaruje uloga pojedinih opozicionih grupa i inicijativa koje su u prethodnom periodu, uključujući i događaje u Mionici i Kosjeriću, pokušavale da kroz agresivno i neprimereno ponašanje utiču na birače i ometaju normalno odvijanje izbornog procesa - kaže Jerković.

Sagovornik Kurira navodi da je, umesto ovakvih neosnovanih optužbi, važno insistirati na činjenicama!

- Izbori su prilika da građani slobodno izraze svoju volju, a svako širenje dezinformacija o bojkotu ili navodnom obesmišljavanju izbora direktno šteti demokratskom procesu - smatra Jerković.

Velika glupost

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da, u situaciji kada SNS u beogradskoj Areni organizuje skup sa ukupno 70.000 ljudi i kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima obilazi gradove u kojima će biti održani lokalni izbori, izjaviti da vlast podstiče bojkot izbora je, kako je rekao, velika glupost!

- I generalno gledajući, nekad mi se čini da blokaderskoj gluposti nema kraja, da je bezgranična i beskonačna kao crna rupa u svemiru. A ako neko od njih i pokuša da traži neko objašnjenje za postupke koje preduzimaju, neće ih dobiti jer objašnjenja nema. A opet, da mi sa strane tumačimo ljudsku glupost, to takođe nema smisla - oštar je Deđanski.

On podseća da opozicija i studenti blokaderi tvrde da su spremni za lokalne izbore, a da svakog dana na površinu izbije neki novi, sve veći sukob između njih.

- Jedino što mi se u ovom trenutku nameće kao ideja jeste da su postali potpuno svesni realnosti i da su, i pored silnih pumpanja i blokada puteva, postali svesni da im je poraz na izborima neminovan. Zato sada pokušavaju da najvećim lupetanjima sklone fokus potencijalni birača sa, za njih očigledno, bolne činjenice da nemaju program, ideju, ništa - smatra Deđanski.

On dodaje da je teško komentarisati logiku opozicionara i blokadera, a još je teže oceniti njihovu dosadašnju kampanju.

- S jedne strane imamo Aleksandra Vučića koji ima poverenje građana i to opoziciju strašno frustrira, a s druge strane imamo opoziciju kod koje se sve svodi na neku vrstu agresije. Moja je želja samo da sve ide nekim svojim tokom i da predstojeći lokalni izbori u 10 samouprava prođu mirno - zaključio je Deđanski.