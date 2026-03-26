Dok Srbija s bolom i pijetetom obeležava godišnjicu NATO agresije, blokaderi i njihovi mediji bestidno pokušavaju da prekroje istoriju. U sramnom pokušaju amnestiranja onih koji su sejali smrt bez dozvole Saveta bezbednosti UN, proglasili su bombe "zasluženom kaznom", a Srbiju jedinim krivcem za 78 dana pakla, direktno udarivši na 2.500 nevinih žrtava.

U frontalnom napadu na zdrav razum svakog građanina Srbije, za njih rušenje mostova, ubijanje dece i razaranje infrastrukture nisu zločin protiv međunarodnog prava, već legitimna "intervencija", za koju smo, navodno, sami krivi.

Perjanice blokaderske misli poput Dragana Đilasa, tabloida Danas i N1 složno su uprli prstom u sopstvenu zemlju: agresiju 19 zemalja Alijanse na SRJ upakovali su u oblandu "logične posledice", uz politički narativ o krivici tadašnjeg režima. Sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić pogodno im se uklapa u tu verziju priče budući da je bio ministar u tadašnjoj vladi, pa Danas "obeležava" najmračniji dan svetske istorije devedesetih podsećanjem na "zaboravljene žrtve Miloševićeve politike".

"Zašto obeležavamo?"

Čije interese zastupaju mediji koji smrt međunarodnog prava i stradanje sopstvenog naroda prebacuju na greške tadašnjeg režima, navodeći da je upravo to dalo legitimitet stranim silama da ruše infrastrukturu, bacaju kasetne bombe, razaraju državnu televiziju i ubijaju civile? Za blokadere i blokaderske medije, NATO agresija na SRJ 1999. naziva se "intervencija i akcija", a odluke tadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, kako je rekla voditeljka TV N1 Danica Vučenić, dale su za pravo da nas bombarduju!

Naime, Vučenićeva je u emisiji posvećenoj godišnjici NATO agresije na tadašnju Jugoslaviju, u sklopu koje su bile Srbija i Crna Gora, prebacila odgovornost sa onih koji su bombe bacali na one na koje su bombe padale!

- Pre 27 godina Milošević je rekao "ne", bio je protiv Zapada i mi smo zbog njegovih odluka kažnjeni bombama - izjavila je.

Vučenićeva, koja ne vidi ni razlog da se sećanje na 24. mart 1999. obeležava u Srbiji.

Ona je navela i da je Milošević imao retoriku "svi su se urotili protiv nas, mi smo žrtve".

- A na drugoj strani, bombardovanje se vidi kao, kako da kažem, najveća agresija protiv nas... mi smo zemlja žrtva kroz govore Vučića i Dačića i tako dalje. A da nikada do danas nismo popisali žrtve tog bombardovanja i da se manipuliše ciframa koje su zapravo netačne - rekla je Vučenićeva u emisiji.

Prethodno je lider SSP Dragan Đilas označio koaliciju SPS-SRS-JUL, koja je ozvaničila saradnju godinu dana pred početak NATO agresije na našu zemlju, kao glavnog krivca što je 19 zemalja Alijanse, mimo protivljenja Saveta bezbednosti UN, izvršilo ratni udar na jednu suverenu zemlju.

Lider DS Srđan Milivojević dao je tvit slične sadržine, navodeći kako je "NATO agresija na našu zemlju prizvana izdajničkom politikom Miloševića, Šešelja i Vučića".

Uvreda za žrtve

Svako nastojanje da se odgovornost za stradanje civila i razaranje naše zemlje tokom NATO agresije prebaci ili ublaži kroz politički obojene interpretacije predstavlja uvredu za žrtve i njihove porodice, poručio je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

On je povodom teksta u Danasu ocenio da je naslov koji govori o "zaboravljenim žrtvama Miloševićeve politike" ne samo neprimeren već i duboko maliciozan, jer, kako je istakao, na nedopustiv način relativizuje i zamagljuje suštinu onoga što se dogodilo 1999. godine.

- Takvim pristupom se ne samo iskrivljuje istorijska istina već se i umanjuje težina nezakonite i nasilne vojne intervencije, koja je ostavila trajne posledice po državu i narod. Reč je o agresiji NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sprovedenoj bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime je direktno pogaženo međunarodno pravo i osnovni principi na kojima počiva globalni poredak - naglasio je Bartina.

On je pozvao sve društvene aktere da se uzdrže od revizionističkih i politički motivisanih narativa, te da se s dužnim pijetetom odnose prema svim nevino stradalim građanima.

- Dužnost je medija da informišu objektivno, odgovorno i s poštovanjem prema činjenicama. Samo doslednim insistiranjem na činjenicama i pravdi možemo očuvati dostojanstvo žrtava i izgraditi zdravo društvo zasnovano na istini - naveo je Bratina.