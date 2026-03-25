Slušaj vest

Mesec dana. Pre tačno mesec dana, tog strašnog i crnog dana 25. februara, bio sam na ivici između života i smrti. Prvi put vam se obraćam sa nekim detaljima vezanim za te dane.

Ovi rečima se potpredsednik Vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić danas obratio javnosti na Instagramu, mesec dana nakon što je 25. februara primljen u Klinički centar, nesvestan da mu je to moglo biti poslednje popodne u životu.

"Toga dana oko 15h stigao sam u Klinički centar, ušao sam sam bez pomoći lekara, bez ikakve svesti o tome da mi to može biti poslednje popodne mog života. Kako ja to obično radim, pozdravio sam se sa svima i još ih pitao kako su.

Foto: screenshot MUP Srbije

Lekari su se zagledali, kako ja sam idem, kako mogu?! Nisam bio svestan šta sve znači i kad su me hitno uputili na intenzivnu negu Klinike za pulmologiju. Dočekala su me dvojica lekara,kako se ispostavilo moji lični heroji,koji su mi spasili život i ozdravili me. Zvali se se Spasoje i Zdravko. Koliko simbolike, da me spasu i ozdrave! Spasoje Popević mi je rekao da je on moj veliki dužnik, da mu je sin nastradao u Ribnikaru i da sam mu ja kao ministar spoljnih poslova pomogao da hitno dobiju američku vizu, i da nikad nije bio u prilici da mi zahvali. Drugi lekar, Zdravko Brković, kaže mi da mu je pokojni patrijarh Irinej deda po majci i da sam im pomagao dok je patrijarh bio živ", napisao je Dačić u svojoj objavi

On je dodao da te ljude nikada nije video...

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

"I sad će neko reći da je to sve slučajno da baš oni spasavaju moj život. Ne verujem u to. Supruzi sam poslednju poruku pustio oko 19h, kaže mi Zdravko da mi je saturacija pala na 42, da sam ostao bez svesti, da me je priključio na mašinu. I tako pet dana i noći, kako mi je ime Ivica predodredilo, lebdeo sam između života i smrti. I probudio sam se izjutra 2. marta, na rođendan mog pokojnog oca Desimira.

Ja se ničega ne sećam, osim te slike ponovnog buđenja za koju sam siguran da sam je već video. Pored mene sede Spasoje i Zdravko...", opisao je Dačić do detalja.

Ministar je u objavi poručio svima da čuvaju svoje zdravlje, čine dobra dela, jer dobro se dobrim vraća.

"I brinete se oko svačega,a shvatite da je samo jedan Sud važan, Njegov!

Hvala svima koji ste svojim molitvama i brigom pomogli da prođem taj Strašni Sud.Ništa u životu nije slučajno.Božji putevi su čudesni.Vratio sam se među žive,sa nadom da ću biti dostojan tog zadatka.

Hvala svim lekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju.Još sam na pregledima u Kliničkom centru, hvala svima koji o meni brinu.

A kad izađem sledeće nedelje, daće Bog, da nastavim tamo gde mi je suđeno i rečeno", poručio je Ivica Dačić.