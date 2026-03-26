Doktor blokader Dragan Milić, dojučerašnji rukovodilac Klinike za kardiohirurgiju u Nišu i lider grupe građana koja nosi njegovo ime, već je počeo da kadrira u ministarstvima!

Milić je, gostujući u emisiji "Bez pardona", dao svoje viđenje situacije u državi nakon sledećih parlamentarnih izbora i poimenice naveo ličnosti koje vidi u ključnim resorima: od vojnih generala do poznatih novinarki, Milićev spisak kandidata prati i kontroverzna prognoza o ulozi Evropske unije kao vrhovnog sudije izbornih rezultata.

- Pa recimo, kako ja vidim, ministra policije, za mene, ministar policije kao veoma važna karika u svemu tome, bio bi Spasoje Vulević. Šef UKP-a bio bi mi gospodin Senta Milenković, kako ga ljudi znaju. Ministar, recimo, vojni bio bi general Simović, odnosno ponudio bih mu da bude. Najvažnije ministarstvo, po meni, je ministarstvo pravde. Jer odatle sve počinje i tu se sve završava - kaže blokaderski doktor Milić.

On je dodao da na tom mestu vidi blokaderskog advokata Ivana Ninića, a zatim je nastavio da delegira po ministastvima.

- Recimo, ministar za informisanje, po kako ja vidim, bilo bi recimo Olivera Kovačević. Ministar spoljnih poslova bio bi Ivan Vejvoda, ministar finansija bio bi Miodrag Zec - predstavio je Milić svoje kandidate.

Dalje u razgovoru govorio je o proglašenju izbornih rezultata, odnosno kako će na izbore u Srbiji reagovati Evropska unija.

- U ovom slučaju, VAR tehnologija i sudija je Evropska unija. Dakle, oni će narednog dana reći: 'čestitamo opoziciji na pobedi, i pozivamo gospodina predsednika da mirno preda vlast', Ili će reći: 'čestitamo gospodinu predsedniku, Srpskoj naprednoj stranci na još jednoj veličanstvenoj pobedi' - naveo je Milić.

Na komentar voditelja da bi mnogi rekli sa će ulica biti sudija, Milić je zaključio:

- Ulica će biti svakako.