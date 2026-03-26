Od sutra će Knjaževčani moći da koriste fizikalne terapije u novom Rehabilitacionom centru - najsavremeniji deo centra svečano su otvorili Milan Đokić, predsednik opštine i prvi na listi „Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica“ i Dragoslav Pavlović, član Predsedništva Srpske napredne stranke i gradonačelnik Niša.

Rehabilitacioni centar „Banjica“ u Knjaževcu bogatiji je za još jednu važnu zdravstvenu uslugu - terapije fizikalne medicine. Od ovog centra se u budućnosti mnogo očekuje, kaže Milan Đokić, predsednik opštine.

„Pacijenti će moći da dolaze sa uputom iz Zdravstvenog centra Knjaževac, ali i iz drugih zdravstvenih centara u okruženju, i da ovde dobijaju terapije iz oblasti fizikalne medicine na najsavremenijim aparatima koji postoje u ovom delu Srbije, i to bez listi čekanja“, rekao je Đokić.

Đokić je uveren da će uvođenje novih usluga podići nivo zdravstvene zaštite, ne samo za Knjaževčane, već i za pacijente iz okoline, što predstavlja podsticaj za razvoj banjskog turizma.

„Ono što je za nas posebno važno jeste da na ovaj način stvaramo preduslove i za razvoj banjskog turizma u budućnosti. Ovo je samo jedan od objekata u okviru čitavog kompleksa. Videli smo i kako izgleda knjaževački bazen, a akvapark, za koji je postavljen kamen temeljac, biće završen za oko četiri meseca. Tako se ovaj deo naše opštine postepeno stavlja u funkciju razvoja banjskog turizma“, kazao je Đokić.

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, koji je i član Predsedništva Srpske napredne stranke, ističe da je otvaranje ovakvog centra važno za čitav region.

„Na nivou čitave Srbije grade se nove bolnice i klinički centri, a istovremeno se rekonstruišu ustanove koje dugo nisu obnavljane. Predsednik opštine Milan Đokić na pravi način razume značaj izgradnje ovakvog centra. Ovaj centar nije važan samo za Knjaževac, već i za čitav region, jer će ovde na lečenje dolaziti ljudi iz različitih delova Srbije. S obzirom na blizinu Niša, očekujemo i veliki broj Nišlija“, kaže Pavlović.

On dodaje da je uvođenje novih usluga način da se unapredi kvalitet života ljudi nakon operacija, kako u Kliničkom centru u Nišu, tako i u Zdravstvenom centru u Knjaževcu. Novi centri predstavljaju i priliku za zapošljavanje stručnjaka koji se vraćaju u zemlju.

„Želeo bih da istaknem da se sve veći broj naših stručnjaka vraća iz inostranstva. Mnogi mladi i obrazovani ljudi, posebno zdravstveni radnici, koji su radili i usavršavali se u svetu, vraćaju se u Srbiju jer se ovde otvaraju nove mogućnosti, nove bolnice, nova radna mesta i savremeni uslovi za rad“, rekao je Pavlović koji je sa predsedikom opštine Milanom Đokićem nastavio obilazak Knjaževca uoči lokalnih izbora koji se održavaju u nedelju u ovom gradu.

Na predstojećim lokalnim izborima u Knjaževcu, glasaće se na ukupno 65 biračkih mesta u gradu i selima.