Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nalazi se u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u nekoliko dana imao intenzivne razgovore sa privrednicima koji posluju u gradu Čikagu i državi Ilinois.

Prema rečima gradonačelnika Pavlovića, radi se o privrednicima poreklom iz Srbije i okruženja, a cilj mu je, kako kaže, da sve bolje odnose između Srbije i SAD, generisane mostovima saradnje koje je predsednik Aleksandar Vučić uspostavio sa Donaldom Trampomi njegovim najbližim saradnicima, uključujući i članove njegove porodice, pretoči u nove investicije u Niš i više radnih mesta za Nišlije.

-U proteklih nekoliko dana susreo sam se sa grupom biznismena poreklom sa naših prostora koji su osnivači i vlasnici uspešnih i brzorastućih kompanija koje posluju na celoj teritoriji SAD i koji bi svoje poslove proširili i na našu zemlju. Osim porekla i potrebe da učine nešto za Srbiju, motiv za njihova ulaganja su i stabilni odnosi između dve zemlje, koji su na stalnoj uzlaznoj putanji, što njihove potencijalne investicije čini mnogo sigurnijim, nego da ulažu u neke druge zemlje sveta. Don Tramp (Donald Tramp Junior, sin američkog predsednika) posetio je Beograd dva puta prošle godine i to je odličan potez predsednika Vučića kojim šalje jasan signal američkoj poslovnoj zajednici, izjavio je Pavlović, navodeći da treba graditi još čvršće veze sa najjačom ekonomijom sveta.

On je rekao da se radi o kompanijama koje posluju u transportnoj industriji na celoj teritoriji SAD i koje bi svoje logističke i dispečarske centre smestile u Niš, kao i kompanijama iz sfere naprednih telekomunikacija.

-Zajedničko za ove investicije je što će pružiti mogućnost za zaposlenje visokoobrazovanih kadrova i transfer tehnologija i korporativne kulture iz SAD u Srbiju. Od dolaska na vlast 2012. godine broj nezaposlenih u našem gradu smanjen je za više od 20.000, a dovođenjem tehnološki naprednih kompanija, osim novih radnih mesta dobijamo i rast zarada, transfer tehnologije i poboljšanje spoljnotrgovinskog bilansa jer se radi o izvoznim poslovima- istakao je Pavlović.

PAVLOVIĆ SA SRPSKIM KONZULOM U ČIKAGU MARKOM NIKOLIĆEM

Dragoslav Pavlović posetio je i Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu, gde ga je nedavno imenovani konzul dr Marko Nikolić upoznao sa uslugama koje pružaju našim ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Generalni konzulat u Čikagu važno je diplomatsko-konzularno predstavništvo na koje su upućeni srpski građani koji žive u Centru, Srednjem zapadu i Zapadu SAD. Pavlović o svim svojim aktivnostima tokom višednevne posete Čikagu i Ilinoisu redovno izveštava javnost putem kratkih videa na društvenim mrežama.