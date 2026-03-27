Udruženje novinara Srbije (UNS) uputilo je danas saopštenje u kome je "apelovalo na novinare i medije da prestanu sa senzacionalističkim izveštavanjem" i poštuju Kodeks novinara Srbije i Zakon o javnom informisanju i medijima, ali su i ocenili kao "nedopustivo" optuživanje pojedinaca ili grupa sa smrt devojke. Međutim, neminovno je da se postavi pitanje: ako propisi nedvosmisleno navode do kada je radno vreme fakulteta ili ko je odgovorno lice za bezbednost na istom, zbog čega UNS ne želi da mediji izveštavaju o odgovornima za kršenje ovih propisa ako su oni potencijalno doveli do tragedije u kojoj je izgubljen jedan mladi život?

Naime, u UNS su ocenili kao "nedopustivo" optuživanje pojedinaca i grupa za smrt devojke, što po navodima udruženja, u današnjim tekstovima "čine kako Informer, tako i drugi provladini mediji, politički instrumentalizujući stradanje studentkinje i koristeći je za političke obračune uoči lokalnih izbora".

Nejasno je od kada je postalo "nedopustvio" da mediji javno upitaju ko je prekršio zakon ili da obaveste javnost ko je odgovoran ako je dozvolio okupljanje studenata van radnog vremena? Baš obrnuto, da li će se sakrivanjem ovih informacija od javnosti prekršiti dobra novinarska praksa, standardi profesije i zapravo zaštititi odgovorni za ovu tragediju?

S obzirom da su studenti u gotovo 23 časa noću bili u zgradi fakulteta, neminovno je da se postavi pitanje ko je dozvolo studentima da boravi u prostorijama fakulteta van njegovog radnog vremena, kao i ko je dozvolio unošenje opasnih pirotehničkih sredstava na Filozofski fakultet u Beogradu.

Na zgradi samog fakulteta je jasno naznačeno da se fakultet zaključava između 22.00 i 05.00 časova!

Da podsetimo, policija je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputila pozive za saslušanje dekanu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Danijelu Sinaniju i još nekolicini zaposlenih povodom bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je sinoć oko 22:40 časova došlo do smrti jedne studentkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima.

Ministarstvo prosvete, nakon nesreće na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, izvršiće vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada ove visokoškolske ustanove kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u radu i postupanju ove visokoškolske ustanove. Ministarstvo podseća da se u prostoru visokoškolske ustanove, odnosno u akademskom prostoru ne mogu organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću ustanove, osim uz njenu dozvolu.

