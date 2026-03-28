Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je na opasne namere premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, za koje će tražiti podršku predsednika Francuske Emanuela Makrona. Kurti je juče otputovao u zvaničnu posetu Francuskoj, gde je, kako je otkrio Vučić, predsedniku Makronu isporučio dva zahteva.

Prvi je da Kfor napusti Kopnenu zonu bezbednosti na severu KiM i da to mesto zauzmu pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, a drugi da Francuzi uslove Srbiju da oružje ne može da koristi protiv Albanca.

Pokušaj Aljbina Kurtija da promeni situaciju na terenu izazvao bi niz opasnih posledica, koje nijedan ozbiljna država ne bi dozvolila, kažu sagovornici Kurira.

Zaštita Srba

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su dve glavne Kurtijeve zamisli na sastanku s Makronom - povlačenje pripadnika Kfora sa severa KiM i da Vojska Srbije, u slučaju bilo kakvog eventualnog sukoba, praktično nema pravo da reaguje prema onome ko bi ugrozio mir na severu.

- Drugim rečima, da kao država ne možemo da se branimo od napada lažne vojske Kosova, koju nazvaju Kosovske bezbednosne snage. Kurtijeva vojska ima nameru da izađe na administrativnu liniju. Ova dva zahteva su već poznata našem sistemu nacionalne bezbednosti, o čemu je govorio i predsednik Vučić i siguran sam da Makron može da sasluša takav predlog, ali da on nije prihvatljiv.

Nijedna ozbiljna država, a Francuska je ozbiljna država, ne bi narušila Rezoluciju 1244, gde međunarodne snage, tj. Kfor, imaju ulogu zaštite prvenstveno bezbednosti svih građana na prostoru KiM, a naročito onih koji su najugroženiji, a to su Srbi. Nije ovo poslednja ideja ili bolje reći pokušaj Aljbina Kurtija. On želi da izvrši etničko čišćenje na prostoru severa KiM po uzoru na Hrvatsku, koja im je u tome odličan mentor - objašnjava Bjegović.

On ocenjuje da je jedan od ciljeva vojnog saveza Prištine, Zagreba i Tirane ispunjenje Kurtijevog zahteva, koji je u sadejstvu s interesima Albanaca iz Albanije, tj. stvaranje "velike Albanije".

- Naš sistem nacionalne bezbednosti pomno prati sve te aktivnosti i pokušaje prištinske administracije i nikad neće dozvoliti da naš narod na severu KiM bude ugrožen. U tom slučaju aktivira se i sama Rezolucija 1244 u delu koji definiše da srpske snage bezbednosti imaju mogućnost odbrane srpskih interesa na severu KiM i u krajnjem slučaju ulaska na taj prostor kako bi se zaštitili životi naših građana - zaključuje Bjegovoić.

Opravdan strah

Politički analitičar Srđan Barac smatra da je Vučić poslao vrlo važnu diplomatsku poruku Kurtiju, bezbednosnim strukturama na KiM i Makronu da Srbija zna šta je na stolu i da treba dobro politički da procene da sama ideja takvog sastanka nije prijateljska poruka Srbiji.

Ukoliko bi se Kfor povukao sa severa KiM, Barac upozorava da bi Srbi, koji su i inače pravno, fizički i ekonomsko napadani, bili u još većoj i dubljoj krizi i svakodnevnom bezbednosnom strahu od fizičkog napada sa ciljem da ih zauvek protera sa njihovog ognjišta.

- To je i plan premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, koji je došao na vlast sa sloganom "Nema pregovora". Zbog toga međunarodni faktor mora da obavi zadatak koji mu je poveren, a to je da zaštiti sve koji žive na prostoru KiM, jer upravo za to Kfor ima mandat koji je dobio od Saveta bezbednosti i međunarodne zajednice da štiti sve koji tu žive, a ne da bude "obezbeđenje" jedne nacije.

Kfor je u prethodnom periodu pokazao da donosi neracionalne odluke, zbog čega postoji opravdana zebnja i strah da bi i ovaj put mogli da donesu takvu odluku. Nadam se da neće, trebalo bi proces da se vrati na polazne osnove, a to je da kod nekog bezbednosnog izazova prvi odgovara Kfor, a ne kosovske bezbednosne snage, i da se ide u dalje rastakanje osnovnog zadataka Kfora da osigura bezbednost za sve građane koji žive na prostoru KiM. Zato je taj prostor dobio međunarodni protektorat da bi se zaštitili svi građani, a ne da bi se štitila jedna nacija, albanska, i interesi te lažne države - naglašava Barac.