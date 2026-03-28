Predsednica Skupštine Ana Brnabić ga je zapitala zašto se on, kao rektor univerziteta na čijem je fakultetu juče poginula devojka, a u zgradi pronađene veće količine pirotehnike, bavi padom nadstrešnice i kakve veze ima sa time.

Ovo je samo još jedan u nizu dokaza da blokaderi na najsuroviji način zloupotrebljavaju svaku tragediju, umesto da se bave pitanjima iz sopstvene nadležnosti.

Ana Brnabić je na sednici takođe zamolila rektore da se izjasne po nekoliko pitanja, među kojima je prvo da li su u proteklih godinu dana, što im je dužnost prema zakonu i statutu univerziteta, pisanim putem upozorili dekane fakulteta o nezakonitoj upotrebi zgrada i potencijalnim opasnostima koje noćenja u zgradama fakulteta mogu da donesu.

Brnabićeva je, na sednici Odbora koja je sazvana na njenu inicijativu rekla da je tužno što i danas, nakon nešto više od godinu dana, mora da se razgovara na temu bezbednosti na fakultetima.

- Zašto su otvorena vrata zgrade fakulteta posle 22 časa, do kada fakultet radi i ko tačno dozvoljava okupljanja u noćnim satima i kome? Da li znate ko boravi u zgradama naših državnih univerziteta, ko vodi računa, ko brine o bezbednosti i sigurnosti studenata? Kako se zapaljiva i pirotehnička sredstva unesu u zgrade fakulteta i ko je za to odgovoran? Zašto je rektoru Đokiću tzv. boljševički plenumaš na vratima rektorata Beogradskog univerziteta, a ne neko zvanično obezbeđenje, ko su ti ljudi, ko im je dao ovlašćenje da sprečavaju ljude da ulaze u zgrade rektorata i kada planirate da se zgrada rektorata vrati svim studentima - upitala je Brnabić na sednici Odbora, kojoj prisustvuju i rektori državnih univerziteta.

Podsećajući na zakonske odredbe, Brnabićeva je kazala da je propisana obaveza rektora da pisanim putem upozori dekane na postupke suprotne zakonu ili statute fakulteta.

- Ukoliko bilo koji dekan prekrši zakone ili statut, rektor odmah pisanim putem mora da upozori na kršenje zakona i statuta, a posebno važan je član koji propisuje da se u akademskom prostoru ne mogu organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću odgovarajuće visokoškolske ustanove osim uz njenu dozvolu. To je visokoškolska ustanova, ako služi nekim drugim stvarima, dekan ima obavezu da to onemogući, ako to ne uradi, onda je obaveza rektora da obavesti - kazala je Brnabićeva.

Poručila je rektorima, posebno rektoru Beogradskog univerziteta Vladanu Đokiću jer se tragedija desila na Filozofskom fakultetu BU, da, ukoliko zakoni nisu dobri, predlože izmene i dopune, a da promene Statut ako im ne odgovara.

- Ali, dok su ti zakoni na snazi, oni moraju da se poštuju, rektore Đokiću - istakla je Brnabićeva.

Brnabićeva je podsetila i na sastanak koji je sa rektorima i dekanima imala 21. januara 2025. godine, na kojem su razgovarali na teme blokada fakulteta i zaštite prava studenata.

- Koliko tužno izgleda da danas moramo opet da razgovaramo o zaštiti prava studenata i njihovoj bezbednosti. Mi smo tada sa rektorima razgovarali o odgovornostima rektora i dekana, ne napamet, ne na osnovu onoga što želimo i volimo, već na osnovu zakona Srbije i tada smo se posebno fokusirali na organizaciju redovne nastave, na korišćenje prostora visokoškolskih ustanova, zaštitu prava studenata, brigu i bezbednost svih studenata. Izuzetno mi je žao što danas moramo da razgovaramo na temu brige za studente, poštovanje zakona i bezbednost na našim fakultetima - rekla je Brnabićeva.

Pozvala je sve prisutne da razgovaraju o tome da li se poštuju zakoni ili ne i istakla da će država i dalje i uvek poštovati autonomiju univerziteta.

Sednici, na poziv predsednika odbora Marka Atlagića, prisustvuju članovi Odbora, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta.