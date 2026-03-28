Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je tragedija koja se desila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je stradala devojka, "vrh ledenog brega" onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji univerziteta u Srbiji i istakao da rektor i dekan duguju objašnjenje zašto se tragedija desila i šta treba preduzeti da se ovakve stvari ne ponove.

Na sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, Stanković je rekao tragedija koja se dogodila na Filozofskom fakultetu postavlja jedan politički i moralni imperativ, a to je funkcionisanje pravne države.

- Smrt nedužne devojke traži da se precizno, temeljno, rasvetle sve činjenice i okolnosti i utvrdi odgovornost, što zbog njene žrtve, što zbog sprečavanja novih žrtava u pogledu onoga što je bezbednost na visokoškolskim ustanovama. Bojim se da je ovo vrh ledenog brega onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji beogradskog i drugih univerziteta u Srbiji -  rekao je Stanković.

Podsetio je da je univerzitet deo pravnog sistema Republike Srbije i da se na njega odnose svi zakoni, od zakona o visokom obrazovanju do svih drugih zakona koji se tiču bezbednosti i zaštite na radu.

- Shodno tome, odgovornost je precizirana, jasno utvrđena i na nadležnim institucijama je da u nepristrasnoj i preciznoj istrazi utvrde. Niko nije kriv unapred, ali niko nije ni izuzet iz istraživanja njegove odgovornosti i to one odgovornosti koje su u domenu zakonom definisanih nadležnosti - naveo je Stanković.

Rekao je da se u Srbiji često govori o autonomiji univerziteta, ocenviši da je ta autonomija vrlo široka i dodao da upravo zbog toga, oni koji vode univerzitete i fakultete, imajući u vidu tragičnu smrt, duguju na neki način objašnjenje zašto se tragedija desila i šta treba preduzeti da se ovakve stvari ne ponove.

- Želeo bih takođe da kažem da, imajući u vidu te pravne propise, jasno je da i gospodin rektor i gospodin dekan Filozofskog fakultetanose striktno gledano odgovornost koja treba da bude utvrđena, ali koja ne može da bude izbegnuta - naveo je ministar Dejan Stanković.

On je istakao da je za njega posebno zabrinjavajuće i postojanje pirotehnike u zgradi Filozofskog fakulteta i dodao da je javna tajna da se mesecima na tom fakultetu nalaze neke učionice koje su bili, kako je rekao, "štekovi za blokadere".

Dodao je da su se u tim prostorijama nezakonito okupljali studenti sa jakim političkim nabojem i da su se u njima bile organizovane "političke govorancije" i žurke.

U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, a kojoj, osim članova Odbora, prisustvuju predsednica parlamenta Ana Brnabić, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja koji se desio u četvrtak uveče, kada je pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

