Ana Brnabić, kao međunarodni sekretar SNS, obratila se preko Iksa evropskim zvaničnicima i prijavila blokadersko nasilje tokom izbornog dana. Ona je navela da za napade, koji su se danas desili, postoje dokumentovani video-dokazi da su pristalice tzv. studentskog pokreta napali aktiviste Srpske napredne stranke.

- Postoje dokumentovani video-dokazi da su pristalice tzv. "studentskog pokreta" napale aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) u Bajinoj Bašti. U Boru su pristalice "studentskog pokreta” došle ispred prostorija SNS-a da prete i napadnu naše aktiviste. Više osoba je povređeno biber-sprejom, a jedan aktivista SNS-a zadobio je prelom ruke. Takođe u Boru, fizički su zaustavili nasumičan automobil, napali vozača i ukrali dokumenta iz njegovog vozila, da bi se ispostavilo da su uzeli samo račun za njegovu privatnu kupovinu. U Aranđelovcu je grupa žena napadnuta od strane istog "studentskog pokreta". U Kladovu su pokušali da upadnu u naš kol-centar, a jedna medijska kuća (N1) je čak ušla u naš kol-centar (koji su potpuno legitimni u svakoj zemlji) kako bi ciljala i uznemiravala ljude. N1 je takođe ciljao naš kol-centar u Aranđelovcu. Kupovina glasova od strane "studentskog pokreta" dokumentovana je u Aranđelovcu - navela je Brnabićeva.

Dodala je da je u Smederevskoj Palanci deset pristalica "studentskog pokreta" napalo i povredilo jednog aktivistu SNS-a bez ikakvog razloga i sakrilo registarske tablice kako ih on ne bi mogao prijaviti policiji.

- Ovo je samo kap u moru terora i zastrašivanja koje "studentski pokret" i njihovi pristalice danas sprovode nad ljudima, kako nad aktivistima SNS-a, tako i nad ostalim građanima, u svih 10 lokalnih samouprava gde se održavaju izbori. Lično sam dobila poruke od ljudi iz Bajine Bašte koji su očajni, jer su oni i njihove porodice napadnuti i dobili pretnje smrću od strane pristalica "studentskog pokreta".

Prema njenim rečima, važno je napomenuti da su srpske institucije izdale rekordan broj akreditacija za posmatrače na lokalnim izborima u ovih 10 opština - ukupno 6.752.

- Da smo želeli da pobedimo nasiljem i zastrašivanjem, zašto bismo omogućili prisustvo tolikog broja posmatrača. Stalne manipulacije ne doprinose demokratiji. Ono što doprinosi jesu jednaka pravila i dosledna, nepristrasna primena vladavine prava - poručila je Brnabić.

Danas se u Srbiji održavaju lokalni izbori u 10 opština, a u većini mesta blokaderi napadaju neistomišljenike, prete, biju, potežu pištolje... U nekoliko opština napali su i aktiviste SNS.

