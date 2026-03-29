- Izborni dan u Kuli, ali i u preostalih devet opština u kojima se danas održavaju lokalni izbori, jasno pokazuje razliku između onih koji veruju u volju naroda i onih koji pokušavaju da je spreče. Umesto fer i demokratskih uslova, za koje se blokaderi tobože bore, svedočimo scenama nasilja, ne samo njih, već i predstavnika opozicije, koji urlanjem, zviždanjem, pritiscima i provokacijama zastrašuju građane i pokušavaju da direktno utiču na njihove odluke. To nije demokratija, to je otvoreno priznanje straha od izbornog poraza. Kada nemate podršku naroda, onda pokušavate da je nadomestite haosom i pritiscima. Građani Srbije danas još jednom imaju priliku da jasno vide pravo lice blokaderske politike- napisao je Mićin na Instagramu.