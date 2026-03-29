Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin  oglasio se na na svom Instagramu, povodom nasilja blokadera togom izbornog dana i naveo da građani Srbije danas još jednom imaju priliku da jasno vide pravo lice blokaderske politike, nakon incidenata u Crvenki tokom izbornog dana.

- Izborni dan u Kuli, ali i u preostalih devet opština u kojima se danas održavaju lokalni izbori, jasno pokazuje razliku između onih koji veruju u volju naroda i onih koji pokušavaju da je spreče. Umesto fer i demokratskih uslova, za koje se blokaderi tobože bore, svedočimo scenama nasilja, ne samo njih, već i predstavnika opozicije, koji urlanjem, zviždanjem, pritiscima i provokacijama zastrašuju građane i pokušavaju da direktno utiču na njihove odluke. To nije demokratija, to je otvoreno priznanje straha od izbornog poraza. Kada nemate podršku naroda, onda pokušavate da je nadomestite haosom i pritiscima. Građani Srbije danas još jednom imaju priliku da jasno vide pravo lice blokaderske politike- napisao je Mićin na Instagramu.

On je pozvao nadležne organe da reaguju bez odlaganja i obezbede zaštitu svakog građanina.

-Demokratija podrazumeva slobodan izbor, bez straha i bez pritisaka. Srbija je dovoljno snažna da odbrani izbornu volju svojih građana- poručio je Mićin.

Danas se u Srbiji održavaju lokalni izbori u 10 opština, a u većini mesta blokaderi napadaju neistomišljenike, prete, biju, potežu pištolje... U nekoliko opština napali su i aktiviste SNS.

