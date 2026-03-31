Velika tragedija koja je odnela život mlade studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu još nije dobila epilog, ali su se blokaderi potrudili da miniraju svaki napor državnih institucija da otkriju sve okolnosti i pronađu odgovorne.

Ispred zgrade Rektorata u centru Beograda okupili su se blokaderi, što je ništa drugo nego organizovani pritisak na državu ne radi svoj posao i pljuvanje na žrtvu koju će istorija, nažalost, upamtiti kao prvu žrtvu višemesečnih blokada i protesta. Dok država pokušava da dođe do istine i utvrdi odgovornost, blokaderi izlaze na ulice i protestuju i to ne zbog smrti devojke, već očigledno protiv istrage koja bi mogla da otkrije kako je do nje došlo.

U trenutku kada bi svako normalan zahtevao odgovore, odgovorni ćute, a oni koji su mesecima galamili o pravdi sada pokušavaju da je zaustave.

Šta pokušavate da sakrijete i koga pokušavate da zaštitite?

Svaki normalan čovek ostaje zatečen pred ovim što sad pokušavaju da izvedu blokaderi. Dizati glas protiv istine o smrti studentkinje prevazilazi sve moralne i ljudske granice.

Ispred Rektorata trenutno se okupljaju isti oni koji su mesecima tvrdili da se bore za pravdu, odgovornost i bolji sistem. Danas, kada institucije rade upravo to, istražuju sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti studentkinje, odjednom im to smeta. Šta vam sada tačno smeta?

Da li je problem to što država radi svoj posao? Ili je problem to što bi taj posao mogao da otkrije nešto što ne želite da se vidi?

Ali, i ono što je do sada otkriveno jesu činjenice koje govore da su mnoge ilegalne radnje našle sigurno utočište u zgradama fakulteta i Rektorata. Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić su u ovom konkretnom slučaju sasvim sigurno prvi u nizu odgovornih.

Činjenice koje su do sada isplivale na površinu krajnje su uznemirujuće. Studentkinja je bila u zgradi fakulteta u trenutku kada je on zvanično bio zatvoren. Kako je to moguće? Ko je dozvolio boravak u objektu bez nadzora i van radnog vremena? Ko je bio odgovoran za bezbednost?

Još šokantnije, u noći tragedije u zgradi su korišćena pirotehnička sredstva. Ko je uneo pirotehniku na fakultet? Ko je to odobrio? I najvažnije, gde su bili oni koji su bili dužni da obezbede red i sigurnost?

Umesto traženja odgovora, oni koji su se upustili u političku borbu pravljenja boljeg društva ustali su u pobunu i to pobunu protiv istrage.

Da li se ovim protestima zapravo pokušava zataškati ono što je već izašlo na videlo, a o tome svedoče sve one stvari koje su pronađene u prostorijama fakulteta i Rektorata? Da li se diže buka kako bi se utišale činjenice?

A deo činjeničnog materijala koji je UKP pronašao u zgradi Rektorata su braunile, špricevi i čitave torbe medicinske opreme za koje uopšte nije jasno šta traže tu i čemu bi uopšte služile u toj instituciji. Na Filozofskom fakultetu zatečeni su: pirotehnička sredstva, biber sprejevi, ali i više desetina registratora o donacijama, trošenju sredstava i nabavci određenog materijala.

Posebno zabrinjava što se sve više ukazuje na odgovornost najviših akademskih funkcionera. Dekan i rektor, koji su mesecima tolerisali i podržavali blokade, sada se suočavaju sa logičnim pitanjima, a ključno je: da li su zarad političkih ciljeva zanemarili osnovnu obavezu - bezbednost studenata?

I zato danas nije pitanje samo šta se dogodilo, već i ko je dozvolio da do toga dođe.

A možda je najvažnije pitanje od svih: zašto nekome smeta da se to sazna?