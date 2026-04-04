Odluka novih vlasnika United Media da kao zakonske zastupnike u APR-u postave Brenta Sadlera, izvršnog direktora za informativni program Adria News Network-a (ANN) -čime je razrešen dužnosti Igor Božić koji je do sada jedini predstavljao kompaniju u APR - pokrenula je novi talas histerije u onom delu medijske scene koji sebe naziva "nezavisnim".

Na "nezavisnim" portalima Nove i N1 prvo je objavljena suva činjenica o promeni u registru, a zatim je krenula kanonada napada.

Foto: Printscreen N1

Novi krug kuknjave, koji neodoljivo podseća na dane kada je smenjivana Aleksandra Subotić, otvorio je novinar nedeljnika Vreme Nemanja Rujević.

On je na mreži Iks promenu nazvao "puzajućim davljenjem N1", ignorišući pritom činjenicu da u ozbiljnim korporativnim sistemima promene na upravljačkim pozicijama ne znače "davljenje", već reorganizaciju i profesionalizaciju.



U kampanju se odmah uključila i Ana Novaković, poznata po ranijim napadima na Stena Milera. Ona je dovela u pitanje poverenje i buduću uređivačku politiku, kao da je na čelo kompanije došao amater, a ne čovek sa decenijskim iskustvom u globalnim medijskim kućama.

"Toliko su uveravali da neće biti smena, šta je ovo?", pita se Novakovićeva, ignorišući da sloboda novinarstva nije vezana za jedno ime u APR-u, već za standarde koje upravo ljudi poput Sadlera najbolje poznaju.

Najradikalnija bila je Biljana Stepanović, glavna urednica Nove ekonomije. Njoj se već priviđaju masovni protesti na ulicama zbog smene Igora Božića na mestu zastupnika u registru.

Igor Božić Foto: Printscreen

Prema njenim rečima, Božić će se "boriti za profesiju", čime se direktno implicira da je Brent Sadler, ugledno ime svetskog novinarstva, nekakva pretnja toj istoj profesiji.

Ako čitate samo ove "nezavisne" i "profesionalne" portale i samoproklamovane kritičare steći ćete utisak da je Brent Sadler osoba daleko od novinarske profesije. A to je čovek koji je izveštavao sa najvećih svetskih ratišta, gradio globalne informativne mreže i postavio standarde modernog TV novinarstva.

Ali u delu blokaderske Srbije Brent Sadler se predstavlja kao opasnost, ne ističe se njegova stručnost - iako je upravo taj Brent Sadler, a ne neki drugi istog imena, pre 12 godina bio među ključnim ljudima zaslužnim za pokretanje N1 televizije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH.

Kao predsednik Uredničkog odbora N1, pisao je uredničke smernice, slao izveštaje o radu, imenovao ključne urednike i održavao CNN standarde. Međutim, nakon nekoliko godina napustio je funkciju zbog unutrašnjih previranja i sukoba sa Draganom Šolakom, osnivačem United grupe.

Sadler je naime, 2019. uputio pismo Draganu Šolaku u kome ga obaveštava o odluci da napusti N1. On je u pismu naveo sve primere zloupotreba u ovoj televiziji, kao i primere neprofesionalnog ponašanja direktora i urednika.

Zaključak je vrlo jasan: problem nije u stručnosti Brenta Sadlera, već u strahu da će dolazak pravih profesionalaca prekinuti ustaljene klanovske šeme u kojima se profesionalizam meri lojalnošću šefu, a ne rezultatima.