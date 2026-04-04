Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je najvažnije da se prikupe sve činjenice i otkrije istina kako je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali i utvrdi odgovornost za ovaj tragičan događaj i najavio da ministarstvo planira da pošalje prosvetnu inspekciju u sve visokoškolske ustanove kako bi se eventualno otkrile nepravilnosti u njihovom radu.

"Istraga se vodi u ovom trenutku. Ja ne bih komentarisao. Mi ćemo, kada završe policija i tužilaštvo istražne radnje, u skladu sa našim nadležnostima dovesti prosvetnu inspekciju na sve fakultete da jednostavno vidimo pravilnosti i nepravilnosti u radu visokoškolskih ustanovaˮ, rekao je Stanković za Tan‌jug.

On je objasnio da Ministarstvo prosvete odnosno prosvetna inspekcija nije istražni organ već kontrolni organ.

"Mi sačinjavamo izveštaje koje se sastoje iz nekih činjenica i okolnosti koje se vezuju za funkcionisanje institucije i onda nalažemo u skladu sa zakonom preporuke šta treba da urade nadležni organi u okviru visokoškolskih ustanova ili u okviru Rektorata kao centralnog, hajde da kažem, organa koji upravlja fakultetimaˮ, rekao je ministar za Tanjug, prenosi Politika.

Naveo je da postoje zakonske odredbe koje definišu nadležnosti, a iz toga proističu naravno i odgovornosti različitih činilaca koji upravljaju bilo pojedinačnim fakultetom, bilo univerzitetom.

"To je ono što treba da utvrde nadležni organi u pravičnom postupku, dakle nikoga ne možemo unapred da optužimo da je kriv, ali isto tako ne možemo nikoga zbog njegovih političkih stavova ili zbog njegovog položaja koji ima u društvu da izuzmemo od istražnih radnji. Jednostavno svaki građanin je dužan vlastima ove zemlje da pruži odgovarajuće saznanja koje ima o nekom događaju koje je tragičnog karaktera. Istražni organi to moraju da znajuˮ, rekao je Stanković.

Na pitanje da li je policija morala u uniformama da uđe na Filozosfki fakultet, Stanković je istakao da je policija ušla u zgradu Rektorata po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u skladu sa svojom zakonskom procedurom.

Ulazak UKP-a u kabinet Rektora Đokića Izvor: VJT/MUP

"Kako policija ulazi, da li ulazi u uniformi ili u civilu, to odlučuje policija, ne odlučuje ministar prosvete. Ono što je najvažnije jeste da se prikupe sve činjenice i utvrde okolnosti koje se vezuju za taj tragičan slučaj, da javnost sazna istinu o tome zašto se tako nešto dogodilo. da mi kao prosvetne vlasti zajedno sa Univerzitetom razredimo mehanizme koji će sprečiti da se tako nešto ne dogodi budućnosti i da naravno da u skladu sa zakonom i eventualno nekim postupkom koji bude vođen ljudi odgovaraju za ono što su učinili i ono što nisu učinili", rekao je Stanković.

On je kazao da se dogodio jedan tragičan događaj i da će istraga koja je u toku utvrditi koji su uzroci i šta ste desilo.

Propisi: Đokić kao rektor ne može da se bavi politikom

Govoreći o moralnoj odgovornosti povodom tragedije na Filozofskom fakultetu, Stanković je rekao da je moral jednim delom društvena činjenica, ali u normativnom smislu, pre svega, individualna stvar.

„Moral, lično mislim da je stvar savesti svakog čoveka, a savest je neki unutrašnji glas koji vam govori da li postupate ispravno ili ne. Tako da ja ne bih se bavio savešću onih koji upravljaju Univerzitetom, oni treba da se bave sobomˮ, rekao je Stanković.

Ministar je izjavio je da je na fakultetima zbog političkog delovanja bilo ozbiljnih odstupanja od akademske prakse što je suprotno pravnim propisima i naveo da Vladan Đokić, kao rektor Univerziteta u Beogradu, u skladu sa tim propisima koji regulišu funkcionisanje univerziteta, ne može da se bavi politikom.

"Član 43 stav 10 sprečava univerzitet da se bavi političkim delovanjem. Đokić ima sve karakteristike čoveka koji je politički lider. Njegova izjava da se stavlja na raspolaganje za učešće na izborima ukoliko ga studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju žele, Đokić se postavio kao politička figura", kazao je Stanković.

Dodao je da kao bivši analitičar može da oceni da je to svakako pogrešan politički i psihološki potez.

Blokaderi iznose stvari iz rektorata posle kontrole UKP Izvor: Kurir

"Ako hoćeš da budeš lider, ne treba tebe da neko želi pa te aklamacijom postavi, nego ti kažeš 'svi za mene'. Zamislite da je Karađorđe rekao 'ako me vi želite, mi krećemo u borbu za slobodu'. Ne, ti sam donosiš odluku da se staviš na čelo nekog političkog projekta, a Đokić je prvo žrtva, pa onda neko koga treba da molite, pa ga onda proglase da se ponaša kao rimski papa. Dakle, ta dramska scena zapravo nije dramska scena nekoga ko treba da bude alternativaˮ, istakao je Stanković, koji je dana svim studentima u Srbiji čestitao Dan studenata.