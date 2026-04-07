Slušaj vest

Srbija je dobila novi politički fenomen - goste kao "zaštićene svedoke" u televizijskim studijima koji bez imena i identiteta iznose političke stavove i zahteve!

Gostovanje anonimne studentkinje, koja se u emisiji "Utisak nedelje" pojavila kao glasnogovornik plenuma bez osnovne identifikacije uz iznemirujuće objašnjenje: 'Ja ovde nisam pod mojim imenom i prezimenim već sam medij', nije problematična samo zbog odricanja identiteta zarad tuđih ideja, već i zbog nakaradnog ponašanja medijskih radnika - i to onih koji su sebe proglasili profesionalnim i nezavisnim.

U ovom slučaju autorke emisije Olje Bećković i njene matične kuće, Nove S, koje su dale blagoslov za ovaj jezivi eksperiment!

Novinar i publicista Saša Gajović ocenjuje za Kurir da je skrivanje identiteta zapravo jeftin marketinški trik kojim se pokušava nadomestiti nedostatak realnih rezultata.

Veštačka mistika

- Najlakše je praviti mistiku kada ne govorite svoje ime i prezime. To vam je ona situacija kada studenti danima i mesecima najavljuju da će se desiti nešto veliko...i građani čekaju taj trenutak kao dan D, međutim, ispostavi se da se tog dana ništa nije desilo. Ako ćeš nešto da uradiš - uradi, ne moraš unapred da najavljuješ. Mislim da se mnogo daje na značaju šta kažu blokaderi i opozicija. Štos blokadera je da ne predstavljaju nikoga kako bi javnost bila u neizvesnosti, pitajući se ko su ti ljudi.To je sve predimenzionirano i na to se ne treba mnogo osvrtati. Jedino što mogu je da se pojavljuju bez imena i prezimena, to je njihov plan i vizija - kaže Gajović.

Saša Gajović: Najlekše je napraviti mistiku Foto: Kurir Televizija

On dodaje da i dalje građani nisu čuli viziju blokadera za budućnost, politički plan i program i da je u emisiji Olje Bećković "vladalo jednoumlje".

- Bolje bi bilo da su svi gosti emisije rekli da će da izađu u narod, da se pripremaju za parlamentarne izbore, daju svoju viziju ili slično, međutim, to nismo videli ni čuli - poručuje Gajović.

Glas grupe postaje autoritet

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije smatra da je ovo vrhunac neodgovornosti koji se građanima nudi kao poželjan model delovanja.

Marko Matić: Ovo je opasno klizanje ka zloupotrebama Foto: Kurir Televizija

- Ova praksa prisutna je još od samog početka studentskih protesta i već tada je bilo jasno da iza plenumaških parola ne stoje zrele političke ideje niti odgovorni akteri, već politički eksperiment koji se građanima nameće bez ikakve vizije njegovih dugoročnih posledica. Bez ljudi koji su spremni da imenom i prezimenom stanu iza svojih stavova, nema savremene demokratije. Ovo je opasno klizanje ka zloupotrebama gde glas grupe postaje autoritet iznad zakona i logike. Skrivanje iza anonimnih, za javnost nevidljivih plenuma, ne predstavlja alternativu postojećem sistemu, već opasno klizanje ka jednoumlju, zloupotrebama i političkoj neodgovornosti. Zato je naše društvo danas stavljeno pred jasan izbor: ili politika sa imenom i odgovornošću ili politika bez lica, bez kontrole i bez budućnosti - zaključio je Matić.

Primer iz sinoćnje emisije Utisak nedelje samo je jedan u nizu: na ovoj blokaderskoj televiziji u istoj emisiji već su nekoliko puta gostovali plenumaši koji su se zaista, nažalost, ponašali kao zombiji: svi odreda izgovarali su slične rečenice, da su tu samo da prenesu želje plenuma, a želja planuma je da se ne predstave.

Pogledajte video u nastavku teksta:

Plenum - evo šta su Đokić, Sinani i ostali napravili od mladih ljudi Izvor: Kurir